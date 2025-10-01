ETV Bharat / state

बीजापुर में माओवादियों की बारुदी साजिश डिकोड, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

सुरक्षा बलों की सतर्कता ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया.

NAXALITE BLAST PLAN IN BIJAPUR
नक्सलियों पर फोर्स की स्ट्राइक (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 1:13 PM IST

2 Min Read
बीजापुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से नक्सलियों का भारी मात्रा में छुपाकर रखा गया विस्फोटक और दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है.

नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम: FOB काउरगुट्टा क्षेत्र के जंगलों में कोबरा 208 बटालियन ने नक्सल गश्त सर्चिंग कार्रवाई के दौरान यह विस्फोटक बरामद किया है. माओवादियों ने इस विस्फोटक को कंचाल गांव के जंगलों में जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा रखा था. इस अभियान में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि यह बरामदगी, माओवादियों की कमर तोड़ने वाली साबित होगी.

Huge quantity of Naxalite weapons recovered
भारी मात्रा में नक्सलियों का हथियार बरामद (ETV BHARAT)

बरामद विस्फोटक और सामग्री से साफ है कि नक्सली बड़ी वारदात की साजिश में थे, लेकिन हमारे जवानों की सतर्कता और साहस से उनकी योजना असफल हो गई-डॉ. जितेंद्र यादव,बीजापुर एसपी

लगातार जारी है एरिया डॉमिनेशन अभियान: पुलिस अधिकारी ने बताया कि बीजापुर का यह इलाका माओवादी गतिविधियों से लंबे समय से प्रभावित है. सुरक्षा बल लगातार सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान चला रहे हैं. हाल की इस सफलता से न केवल एक बड़ी घटना टल गई है, बल्कि आम जनता का विश्वास भी और मजबूत हुआ है.

बरामद विस्फोटक सामग्री की जानकारी: सुरक्षाबलों ने बीजापुर में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है.

  • गन पावडर, बीजीएल सेल, कार्डेक्स वायर, बीजीएल राउण्ड, आरडीएक्स, इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, पटाखे, तीर बम(इम्प्रोवाइज्ड), बैरल में उपयोग में आने वाला आयर रॉड, इम्प्रोवाइज्ड ग्रेनेड, क्रिस्टल शुगर
  • रायफल बैनट, आयरन चिम्टा, आयरन रॉड, आयरन कटर
  • बैटरी, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी, स्पूल वायर, कॉपर वायर
  • स्टील कंटेनर, प्लास्टिक ड्रम, स्टील पाइप, आयरन फाइल, स्टील प्लेट बड़ा-छोटा, स्टील तार
  • माओवादी वर्दी, कोबरा पैटर्न की कॉम्बैट ड्रेस क्लॉथ, पिटठू, रेड क्लॉथ, हरा क्लाथ, वेलक्रो

