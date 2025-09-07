ETV Bharat / state

फोर्स के ऑपरेशन से बस्तर में बर्बाद हो रहे माओवादियों के अड्डे, बीजापुर में नक्सल डंप बरामद

छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन मानसून में भी जारी है. इस एंटी नक्सल ऑपरेशन से माओवादियों में हताशा देखी जा रही है.

NAXAL DUMP RECOVERED IN BIJAPUR
बीजापुर में नक्सल डंप बरामद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 7, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read

बीजापुर: छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबलों की रफ्तार नक्सलवाद के खिलाफ जंग में और तेज होती जा रही है. साल 2024 से तेज हुआ एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है. बस्तर में अभी फोर्स का नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है. अभी शुक्रवार 5 सितंबर को गरियाबंद-धमतरी-नुआपाड़ा के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता हासिल की थी. यहां नक्सलियों का डंप भारी मात्रा में बरामद किया गया था. जिसमें आईईडी, कॉर्डेक्स वायर और विस्फोटक शामिल थे. गरियाबंद पुलिस ने इसे बड़ी कामयाबी बताया था. पुलिस का कहना था कि नक्सली अब छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं.

7 सितंबर को बीजापुर में मिली सफलता: इसी क्रम में सुरक्षा बलों को रविवार 7 सितंबर को बड़ी सफलता हाथ लगी है. बीजापुर के उसूर और गुंजेपर्ती के जंगलों में फोर्स को भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप मिला है. जिसमें जंगलों में छिपाकर रखा गया हथियार और विस्फोटक शामिल है. इस कार्रवाई को सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और बस्तरिया बटालियन की यंग प्लाटून ने अंजाम दिया है.

नक्सलियों के डंप से हमें लेथ मशीन, इलेक्ट्रिक जेनरेटर, वाटर पम्प, इलेक्ट्रिक कटर एंव भारी उपकरण मिले हैं. इसमें हाइड्रोलिक सिलेंडर, जेक्स, स्पूलर, मोटर पार्ट्स इसके अलावा औद्योगिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं. फोर्स को वायर, टूल बॉक्स, ड्रिल बिट्स, कंटेनर, स्टील प्लेट्स और विस्फोटक निर्माण सामग्री के साथ दवाइयां भी मिली है. बरामद सभी उपकरणों एवं सामग्री को सुरक्षा मानकों के अनुसार नष्ट किया गया- चंद्रकांत गोवर्ना, एएसपी, बीजापुर

डंप मिलने से नक्सल साजिश फेल: इतनी भारी संख्या में नक्सलियों का डंप मिलने से माओवादियों की बड़ी साजिश फेल हो गई है. बीजापुर पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई माओवादियों का नेटवर्क कमजोर होगा.

नारायणपुर में 24 अगस्त से 29 अगस्त तक चला ऑपरेशन: इससे पहले नारायणपुर में भी 24 अगस्त से 29 अगस्त तक सुरक्षाबलों का ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था. इसमें अबूझमाड़ के अंदर से फोर्स को नक्सलियों के कई घातक हथियार मिले. 100 से ज्यादा बंदूके फोर्स ने बरामद किए थे. जिसमें विदेशी रायफल भी शामिल थी. इसके अलावा बीजीएल सेल और लॉन्चर भी सुरक्षाबलों ने बरामद किए थे. फोर्स के इस ऑपरेशन से अबूझमाड़ में नक्सलियों की कुतुल एरिया कमेटी पर बुरा प्रभाव पड़ा.

