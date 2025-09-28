ETV Bharat / state

रायपुर में फिर गिरफ्तार हुआ एक नक्सली, कोरबा के कोयला खदान में करता था मजदूरी, 4 दिन पहले दंपति भी पकड़े गए

रायपुर: राजधानी रायपुर के भाटागांव इलाके से SIA की टीम ने फिर एक नक्सली को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से कुछ सोना और कैश भी बरामद हुआ है. SIA ने नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.

खदान में करता है मजदूरी: मामला पुरानी बस्ती थाना इलाके का है. पकड़े गए नक्सली का नाम रामा किचाम बताया जा रहा जो कोरबा स्थित कोयला खदान में मजदूरी का काम करता था. SIA को नक्सली रामा किचाम का इनपुट पहले गिरफ्तार हुए नक्सली दंपति से पूछताछ में मिला था.

4 दिन पहले भी राजधानी से गिरफ्तारी: रायपुर से 24 सितंबर को राजधानी के चंगोराभाठा इलाके से नक्सली दंपति जग्गू और उसकी पत्नी कमला को गिरफ्तार किया गया था. डीडी नगर थाना इलाके का ये मामला है, रामा किचाम और दंपति के बीच पैसे के लेनदेन की बात भी सामने आई है. फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है.