रायपुर में फिर गिरफ्तार हुआ एक नक्सली, कोरबा के कोयला खदान में करता था मजदूरी, 4 दिन पहले दंपति भी पकड़े गए
4 दिन पहले हुई गिरफ्तारी से इस नक्सली का कनेक्शन सामने आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 28, 2025 at 6:16 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर के भाटागांव इलाके से SIA की टीम ने फिर एक नक्सली को गिरफ्तार किया है. जानकारी के मुताबिक आरोपी के पास से कुछ सोना और कैश भी बरामद हुआ है. SIA ने नक्सली को गिरफ्तार करने के बाद एनआईए की कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है.
खदान में करता है मजदूरी: मामला पुरानी बस्ती थाना इलाके का है. पकड़े गए नक्सली का नाम रामा किचाम बताया जा रहा जो कोरबा स्थित कोयला खदान में मजदूरी का काम करता था. SIA को नक्सली रामा किचाम का इनपुट पहले गिरफ्तार हुए नक्सली दंपति से पूछताछ में मिला था.
4 दिन पहले भी राजधानी से गिरफ्तारी: रायपुर से 24 सितंबर को राजधानी के चंगोराभाठा इलाके से नक्सली दंपति जग्गू और उसकी पत्नी कमला को गिरफ्तार किया गया था. डीडी नगर थाना इलाके का ये मामला है, रामा किचाम और दंपति के बीच पैसे के लेनदेन की बात भी सामने आई है. फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली है.
चंगोराभाटा में रहते थे दंपति: SIA ने 24 सितंबर को नक्सली पति-पत्नी जग्गू उर्फ रमेश और कमला करसम को गिरफ्तार किया था, जो मूल रूप से बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. वर्तमान में दोनों पति-पत्नी नक्सली डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोराभाटा इलाके में रह रहे थे. सूत्रों के मुताबिक साल 2017-18 से नक्सली संगठन में सक्रिय थे.
पकड़े गए नक्सली फर्जी आधार कार्ड देकर किराए का मकान लिए थे. किराए के मकान में नक्सली पति पत्नी एक महीना पहले ही आए थे. जानकारी के मुताबिक जग्गू उर्फ रमेश कई बड़े अधिकारियों के घर पर गार्ड और ड्राइवर से संबंधित नौकरी भी कर चुका है.