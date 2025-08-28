रायपुर: छत्तीसगढ़ में 31 मार्च 2026 तक नक्सली सफाए को लेकर के कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के सलवा जुडूम वाले बयान के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है की क्या 31 मार्च 2026 तक का डेट लाइन सरकार पूरा कर पाएगी. इस बात को लेकर पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव माथुर ने ईटीवी भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की. पूर्व डीजीपी ने कहा कि अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसका कोई मजबूत आधार नहीं बचा.

सवाल: 31 मार्च 2026 तक का टास्क रखा गया. अब इसमें एक नई बात शुरू की गई है कि अगर सलवा जुडूम नहीं रोका गया होता तो यह कब का खत्म हो गया होता ?

नक्सलवाद 31 मार्च 2026 तक खत्म हो जाएगा (ETV Bharat)

जवाब: हम लोगों को हमेशा यह पढ़ाया गया, हम लोगों को जो ट्रेनिंग दी गई उसमें बताया गया कि इसका सबसे अच्छा इलाज है, कि जब जनता किसी व्यवस्था के विरोध में खड़ी हो जाए. जनता अगर किसी चीज के विरोध में हो तो किसी भी चीज की हवा निकल जाती है. क्योंकि जनता के भरोसे पर ही इस तरह की चीज चलाई जाती है. नक्सलवाद भी उसी का प्रारूप है. जब जनता इसका विरोध करने लगी तो नक्सलवादियों की विचारधारा पर कड़ा प्रहार हुआ. क्योंकि इन लोगों ने जो चेहरा लगा रखा था कि हम आदिवासियों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं वह नहीं था. बल्कि वह सत्ता हासिल करने का एक उद्देश्य था. जिसका अब हवा निकल गई है. अलग-अलग राज्यों में उनके अलग-अलग उद्देश्य थे. जब वह छत्तीसगढ़ आए तो उन लोगों ने सोचा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को मुद्दा बनाया जाए. उसके आधार पर हम यहां खुद को स्थापित कर सकते हैं. आदिवासियों को जब यह लगा कि उनको ऊपर उठाने का काम नक्सली नहीं कर रहे हैं बल्कि इनका काम खुद की सत्ता स्थापित करना है तो फिर उसका विरोध शुरू हो गया. आदिवासियों को लगा कि हमारे बच्चों को नक्सली बर्बाद कर रहे हैं. यह हमारी बच्चियों को भी संगठन में शामिल कर रहे हैं. हमारी अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही है. विकास के नाम पर हमें कुछ नहीं मिल रहा. उसके बाद आदिवासियों ने सलवा जुडूम के तहत बैठक की. सलवा जुडूम आदिवासियों की यह कई सौ साल पुरानी परंपरा है. उसमें आदिवासी लोग अपनी परेशानी का समाधान खोजते हैं. और उसी का वह समाधान खोजने लगे और यह बहुत बढ़िया मूवमेंट था. जिस तरीके से राष्ट्र ने स्वतंत्रता के लिए आंदोलन छेड़ा था इसी तरीके से नक्सलियों से स्वतंत्रता के लिए आदिवासियों ने सलवा जुडूम को छेड़ा था. उस समय मैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस नक्सल ऑपरेशन हुआ करता था. मैंने इस आंदोलन को बहुत करीब से देखा. जिस तरीके से युवा नेतृत्व सलवा जुडूम में आया था वह बड़ा पवित्र उद्देश्य था. लेकिन नक्सलियों का जो तंत्र उस समय था, उसने इसके खिलाफ एक कैंपेन चला दिया और सलवा जुडूम को रोक दिया गया. अगर यह नहीं रोका गया होता तो नक्सलवाद वहीं समाप्त हो गया होता.

सवाल: नक्सलियों द्वारा जब घर से लोगों को ले जाया जाने लगा तो उसका विरोध होने लगा लेकिन इसका व्यापक असर नहीं दिखा ?

जवाब: नक्सलियों द्वारा इस तरह का माहौल और आतंक बनाया गया था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं जुड़ते हो तो तुम्हारे परिवार का हश्र खराब होगा. और अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो तो समाज में लोग तुमसे भय खाएंगे. कई लोग नक्सल संगठन से इसलिए जुड़ गए कि मेरा परिवार सुरक्षित हो जाएगा.



सवाल: 31 मार्च 2026 तक टास्क रखा गया है कि हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे. लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से नक्सली वारदात कर रहे हैं जिसमें जनअदालत लगाकर हत्या कर दी जा रही है. क्या आपको लगता है कि इतने समय पर वह समाप्त हो जाएगा ?

जवाब: इसके दो आयाम हैं एक है जो उसका ओबवियस स्वरूप है उसको समाप्त करना. दूसरा है उसकी सोच को समाप्त करना. जो सोच से नक्सली चले हैं उसको समाप्त करने में समय लगेगा. क्योंकि जो लोग अभी इसमें चल रहे हैं, जो गैंग है वो एक बड़ा पार्ट अदा करते हैं. इसके खत्म होने का सबसे बड़ा आधार अब जनता द्वारा इन्हें नकार दिया जाना है. अब जनता इनके मंसूबों को जान गई है. इसलिए वह आधार भी अब टूट रहा है. दूसरा बड़ा माध्यम मीडिया का है जो अब उनके विरोध में चीजें लिख रहा है. जिस सोच को नक्सली लेकर चले हैं इसको जाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा. एक दो घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि इसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं. एक बड़ी संख्या खत्म कर देने के बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं तो वह अपनी उपयोगिता और अहमियत साबित करने के लिए ऐसा करते रहते हैं. जिस तरह से नक्सलियों की स्थिति थी उसमें हाथी निकल चुका है सिर्फ अब हाथी की दुम बची हुई है. यही वजह है कि अब नक्सलियों में छटपटाहट है, जिसके रिएक्शन में यह इस तरह का काम कर रहे हैं.



सवाल: नक्सलियों के डर से जो लोग पलायन कर गए थे उनको फिर से बसाने के लिए क्या किया जा सकता है ?

जवाब: जो लोग भी अपना घर बार छोड़ करके गए हैं वह सभी लोग वापस लौटेंगे. धीरे-धीरे आएंगे. जिस तरीके से कश्मीरी पंडित भगाए गए थे वह धीरे-धीरे वापस आ रहे हैं. जो लोग गए हैं उनको एक राजनीतिक भरोसा चाहिए कि हमारी सरकार हमारी सुरक्षा करेगी. इस भरोसे के साथ वो धीरे-धीरे वापस आएंगे. जो कैंप पुलिस द्वारा यह हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बनाए गए थे वहां से सभी लोग वापस आ गए हैं. लेकिन जो लोग दूसरे राज्य में चले गए थे उन्हें धीरे-धीरे पता चल रहा है कि हमारी सरकार काम कर रही है और नक्सलियों को अब हटाया जा रहा है. वह सभी लोग धीरे-धीरे वापस आएंगे. नक्सलियों की स्थिति यह हो गई है कि जो भी आग थी वह खत्म हो गई अब सिर्फ धुंआ ही बचा है.



''नक्सलवाद के खिलाफ राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई मजबूत'': सेवानिवृत्ति डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव माथुर ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हुई है. इस बार राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र के गृहमंत्री दोनों एकजुट होकर काम कर रहे हैं. तो ऐसे में नक्सल सफाए के लिए एक राजनीतिक मजबूत आधार खड़ा हो गया है. इसलिए अब इस समस्या का समाधान होना तय है. और अब नहीं होगा तो कब होगा. इसे खत्म होना ही है.