बस्तर में नए सुरक्षा कैंपों से नक्सलवाद पर अटैक, नियद नेल्लानार से हो रहा विकास और सुरक्षा का विस्तार
बस्तर के धुर नक्सल क्षेत्रों में नए सुरक्षा कैंप की स्थापना हो रही है. सुकमा और बीजापुर में कुल तीन नए कैंप खुले हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 3:06 PM IST
सुकमा/ बीजापुर: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे की बात कही है. इस डेडलाइन पर छत्तीसगढ़ में तैनात सुरक्षा बल लगातार काम कर रहे हैं. नक्सल प्रभावित सुकमा में भी सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज गति से जारी है. इस बीच नियद नेल्लानार योजना और अन्य अभियान के तहत सुरक्षाबलों के कैंप खोले जा रहे हैं. रविवार 14 सितंबर 2025 को सुकमा के वीरागंगलेर इलाके में नया सुरक्षा कैंप खोला गया है. इससे यहां के निवासियों को सुरक्षा और विकास दोनों हासिल होंगे. इसके साथ ही बीजापुर के उल्लूर एवं चिल्लामरका में भी नए सिक्योरिटी कैंप की स्थापना हुई है. बीजापुर के इन दो इलाकों में 9 सितंबर और 11 सितंबर को कैंप खोले गए हैं.
नियद नेल्लानार योजना का हो रहा विस्तार: सुकमा के सुदूर ग्राम वीरागंगलेर में नया सुरक्षा कैंप स्थापित होने से यहां विकास के अन्य साधनों का इजाफा होगा. यह कैंप छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजना "नियद नेल्लानार" के अंतर्गत शुरू किया गया है. भारी बारिश और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए इस कैंप को स्थापित किया है.
सुकमा और किस्टाराम के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी: सुकमा एसपी किरण चव्हाण ने बताया है कि इस कैंप के खुलने से मरईगुड़ा से किस्टाराम मार्ग गोलापल्ली होते हुए सीधा जुड़ाव स्थापित हो गया है. कैंप की स्थापना न केवल ग्रामीणों को सुरक्षा का माहौल प्रदान करेगी बल्कि क्षेत्र में सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडीएस दुकान, मोबाइल नेटवर्क और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को गति देने में सहायक होगी. स्थानीय ग्रामीण भी इस पहल से उत्साहित हैं.
इस कदम से माओवादी गतिविधियों पर अंतर्राज्यीय स्तर पर रोक लगाने में मदद मिलेगी. यह ग्रामीणों को शांति, सुरक्षा और विकास की नई दिशा प्रदान करेगा.साल 2024 से अब तक सुकमा जिले में कुल 15 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए जा चुके हैं. इनके परिणामस्वरूप 518 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 63 माओवादी मारे गए और 447 को गिरफ्तार किया गया है- किरण चव्हाण, एसपी, सुकमा
बीजापुर के धुर नक्सल क्षेत्र में दो नए सुरक्षा कैंप खुले: बीजापुर के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र उल्लूर और चिल्लामरका में नया सुरक्षा कैंप खोला गया है. उल्लूर में 9 सितंबर को कैंप की स्थापना हुई है. चिल्लामरका में 11 सितंबर को कैंप स्थापित हुआ है. ये कैंप भी नियद नेल्लानार योजना के तहत खोले गए हैं.
प्राकृतिक चुनौतियों के बीच खोले गए कैंप: सुकमा और बीजापुर में विपरीत मौसम और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बीच यह कैंप खोला गया है. सुरक्षाबलों का यह कदम न केवल सुरक्षा दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि क्षेत्रीय विकास की गति को भी मजबूत करेगा.
नक्सल क्षेत्र में आएगी गतिशीलता: इन क्षेत्रों में सुरक्षा कैंप खुलने से अंतर्राज्यीय सम्पर्क और आधारभूत संरचना का विस्तार होगा. भोपालपटनम् से फरसेगढ़, सेण्ड्रा और गढ़चिरौली को जोड़ने की दिशा में यह कदम एक बड़ी प्रगति है. आगामी समय में इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र के ग्रामों को सड़क और अन्य सुविधाओं से लैस करने में यह कैंप मददकारी साबित होगा.
धुर नक्सल क्षेत्रों में लगातार खोले जा रहे कैंप: बीजापुर के धुर नक्सल क्षेत्रों में लगातार कैंप खोले जा रहे हैं. इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास का समन्वय स्थापित हो रहा है. स्थानीय नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पेयजल, पीडीएस दुकानें, मोबाइल नेटवर्क, सड़क और पुल-पुलिया जैसी सुविधाएं मिलने में आसानी हो रही है. इससे माओवादियों की अंतर्राज्यीय गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण में मदद भी हासिल हो रहा है.
बीजापुर में अब तक कितने कैंप खोले गए?: बीजापुर में साल 2024 से अब तक कुल 36 सुरक्षा कैम्प स्थापित किए गए हैं. इन प्रयासों के फलस्वरूप 496 माओवादियों ने सरेंडर किया है, 193 माओवादी मारे गए हैं तथा 900 की गिरफ्तारी हुई है. यह नक्सल विरोधी अभियान की बड़ी रणनीतिक सफलता है.
जानिए क्या है नियद नेल्लानार योजना ?: छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने साल 2024 में नियद नेल्लानार योजना की शुरुआत की. इस योजना के तहत बस्तर के धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की स्थापना की जा रही है. इस योजना से सड़क, बिजली, नए फोर्स कैंप की स्थापना, स्कूल का निर्माण और अन्य विकास कार्यों को किया जा रहा है. बस्तर के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में इस योजना से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.