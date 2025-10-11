ETV Bharat / state

आखिर क्यों आ रही है नक्सलियों की आत्मसमर्पण की चिट्ठी, छत्तीसगढ़ में किस तरह से बदला माहौल, गुटों में बंट गया नक्सली संगठन

बॉर्डर से सहयोग नहीं: नक्सलियों के लिए नेशनल पार्क का 2799 वर्ग किलोमीटर का इलाका सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता था. छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और तेलंगाना का बॉर्डर नक्सलियों का सबसे अभेद दुर्ग होता था. इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो की 2799.03 वर्ग किलोमीटर का इलाका और इस पार्क का कोर ज़ोन 1258.321 वर्ग किलोमीटर में है. जबकि बफर जोन 1540.714 वर्ग किलोमीटर में फैला है. नक्सली कभी उसे अपना घर मानते थे. नक्सलियों का यह इलाका अब नक्सलियों के लिए उतना कारगर नहीं रहा. इस इलाके से आवागमन को लेकर सुरक्षाबलों ने घेराबंदी की है. उन इलाकों में पहले जिस तरीके की गतिविधि नक्सली करते थे अब वह पूरे तौर पर बंद है.

बीजापुर में एक ही दिन में 103 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था जो नक्सली इतिहास में आज तक नहीं हुआ था. 7 अक्टूबर को जो पत्र सोनू के समर्थन में जारी हुआ है, उसमें नक्सलियों के शांति वार्ता वाले पत्रों में पोलित ब्यूरो सदस्य और कुख्यात नक्सली सोनू के उस शुरुआत से जुड़ा हुआ है जिसने पहली बार 23 सितंबर को पत्र लिखकर सरेंडर की बात कही थी. वर्तमान परिस्थितियों का हवाला देते हुए कुख्यात नक्सली कमांडर सोनू ने कहा था कि सेना कार्रवाई बंद करें. हम आत्मसमर्पण करेंगे और मुख्यधारा में जोड़कर लोगों के साथ काम करेंगे.

नक्सलियों में समर्थन और विरोध: पिछले 15 दिनों में जो हालात बने हैं उसके बाद नक्सलियों की रणनीति अपने भीतर ही विरोध वाली हो गई है. कुछ नक्सली कमांडर इस बात पर अभी भी कायम है कि जिन्हें डर लगता है वह आत्मसमर्पण कर दें. हालांकि अगर पिछले 15 दिनों में देखें तो बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.

डर की वजह: नक्सलियों के डर की सबसे बड़ी वजह उनके खत्म होते इलाके और टॉप कमांडरों का मुठभेड़ में मार जाना है. बहुत सारे ऐसे डिवीजन है जहां अब नक्सलियों की गतिविधियों को देखने के लिए कोई बचा ही नहीं है. अगर आंकड़ों की बात करें तो जनवरी 2024 से कुल 282 नक्सली मारे गए हैं, 1100 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार हो चुके हैं. जबकि 1890 नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं.

रायपुर: मिशन 31 मार्च 2026 जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है नक्सलियों की विचारधारा में अब अलग-अलग गुट बन जा रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के लिए रखी गई सरकार की तारीख में नक्सली कमांडरों के लिए ऐसी मजबूरी पैदा करती है कि अब हो तारीख दर तारीख चिट्ठी पर चिट्ठी भेज रहे हैं. सिर्फ 15 दिन की बात किया जाए तो नक्सलियों ने 15 दिन के भीतर 4 पत्र भेजकर शांति वार्ता करने और आत्मसमर्पण करने की पहल कर चुके हैं. नक्सलियों ने मांग की है कि फोर्स 15 अक्टूबर तक चलाए जा रहे सारे ऑपरेशन बंद कर दे.

एक्सपर्ट का क्या कहना है: नक्सलियों की ओर से भेजी जा रही चिट्ठी को लेकर नक्सली एक्सपर्ट शुभ्रांशु चौधरी ने ईटीवी भारत से बात की. उन्होंने बताया कि, यह एक विंग के विरोध का मामला है जिसे नक्सली मान रहे हैं. हालांकि एक बात साफ है कि एक अलगाव वाली बात भी नक्सलियों के भीतर आई है. सोनू जो काफी कद्दावर माने जाते हैं, इनके साथ वर्तमान समय में 25% नक्सली हैं. ये नक्सली इस बात के पक्षधर हैं कि पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए.

हालांकि तेलंगाना कमेटी सोनू के किसी भी बात का समर्थन नहीं करती है. चाहे नॉर्थ कमेटी की बात हो, केंद्रीय कमेटी की बात हो, गढ़चिरोली की बात हो, एमपी डिविजन की बात हो, माड़ सब डिवीजन की बात हो, यहां पर माना जा रहा था कि सोनू के इस पत्र के बाद इसका असर होगा. लेकिन तेलंगाना डिवीजन ने इसका विरोध करते हुए यहां तक कह दिया कि जिनको डर लग रहा है वह आत्मसमर्पण कर दें. इससे एक बात साफ है कि नक्सलियों की बटालियन नंबर एक और तेलंगाना डिविजन इससे बिल्कुल अलग है. लेकिन जिस तरह से 103 नक्सलियों का आत्मसमर्पण हुआ वह इस डिवीजन के लिए सोनू के पत्र का असर हो सकता है.

आखिर क्यों आ रही है नक्सलियों की आत्मसमर्पण की चिट्ठी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चिट्ठी भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए: छत्तीसगढ़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव माथुर ने भी ईटीवी भारत से बात की, उन्होंने कहा कि नक्सली जब जब कमजोर पड़ते हैं वे तब तक चिट्ठी भेजने लगते हैं. इसका असर तब माना जाएगा जब वह सचमुच हथियार के साथ समर्पण कर दें. जब तक यह नहीं होता है इस तरह की आने वाली चिट्ठियों का कोई मतलब नहीं है. मेरा मानना है यह एक भ्रम की स्थिति पैदा करने की भी बात हो सकती है इसलिए सुरक्षा बलों को और सतर्क रहना चाहिए.

हथियार डाल दीजिए: इन चिट्ठियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने बस्तर दौरे पर यह साफ कर दिया है कि, नक्सली हथियार डाल दें और मुख्य धारा में जुड़ जाएं. वहीं 7 अक्टूबर को नक्सलियों के भेजे गए पत्र को लेकर छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी बात रखी, कहा कि नक्सलियों के लिए हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ही आत्मसमर्पण की नीति बनाई गई है. अगर वह ऐसा करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा. अगर उन्हें लगता है कि वह मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं तो हर बार चिट्ठी जारी करने के बजाय आत्मसमर्पण करें.

बस्तर में विकास दिखने लगा है: छत्तीसगढ़ में बदलते नक्सली स्वरूप और नक्सलियों द्वारा की जा रही पहल को लेकर छत्तीसगढ़ के वन एवं पर्यावरण मंत्री केदार कश्यप ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि नियद निल्लानार योजना के तहत छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास हो रहा है. बस्तर जो कभी घनघोर नक्सल प्रभावित इलाका होता था वहां पर विकास हो रहा है. सड़क बन रही हैं, जो लोग इसी विकास को लेकर कई तरह की बातें करते थे आज उनके दरवाजे तक विकास पहुंच रहा है.

इस विकास से जो लोग समाज की मुख्यधारा से भटक गए थे वह लोग समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. बस्तर का विकास भी नक्सलियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का बड़ा काम कर रहा है. हम लोग इसमें लगातार तेजी ला रहे हैं, हमारी सरकार लोगों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. बस्तर का विकास उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता है.