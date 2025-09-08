बीजापुर में नक्सली साजिश फेल, 10 किलो का आईईडी बरामद
नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में फोर्स की मुस्तैदी से बड़ी नक्सली साजिश नाकाम हो गई.
बीजापुर: नक्सल प्रभावित बस्तर और बीजापुर में लगातार फोर्स का एक्शन जारी है. रविवार को सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के बड़े डंप को बरामद किया था. सोमवार 8 सितंबर को सुरक्षाबलों की टीम ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को फेल कर दिया. गंगालूर इलाके से फोर्स ने माओवादियों के 10 किलो की आईईडी को बरामद किया है.
जवानों को निशाना बनाना था मकसद: डीआरजी और सीआरपीएफ की टीम ने चेरपाल, पेद्दाकोरमा क्षेत्र में अभियान के दौरान यह सफलता अर्जित की है. यहां सर्चिंग के दौरान 10 किलो का आईईडी बरामद किया गया. बीजापुर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि एक स्टील की टिफिन में इसे प्लांट किया गया था.आईईडी के साथ 1 बीजीएल, 3 किलो की सीरीज में लगाया गया आईईडी रिकवर किया गया.
बीडीएस की टीम ने आईईडी को किया निष्क्रिय: बीडीएस की टीम ने समय रहते इस शक्तिशाली आईईडी को निष्क्रिय कर दिया. अगर समय रहते यह निष्क्रिय नहीं होता तो बड़ी तबाही हो सकती थी. सर्चिंग ऑपरेशन में डीआरजी के जवानों और सीआरपीएफ के जवानों की मुस्तैदी से बड़ी नक्सल वारदात का समय रहते पता चल गया.
माओवादियों की प्लानिंग हुई फेल: बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर में सुरक्षाबलों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है. मानसून के दिनों में भी फोर्स की तरफ से ऑपरेशन जारी है. यही वजह है कि माओवादियों के आईईडी विस्फोट की प्लानिंग धरी की धरी रह गई. बीजापुर बीडीएस एवं केरिपु 222 वाहिनी बीडीएस टीम के साथ साथ बीजापुर पुलिस के जवानों की सूझ बूझ ने नक्सलियों की प्लानिंग को फेल कर दिया.
गरियाबंद में शुक्रवार को मिला था डंप: इससे पहले गरियाबंद में शुक्रवार को सुरक्षाबलों ने नक्सलियों का डंप बरामद किया था. जिसमें कई घातक हथियार और आईईडी को प्लांट करने वाले सामान थे. उसके बाद रविवार को बीजापुर के गंजेपर्ती में फोर्स ने भारी मात्रा में नक्सलियों का डंप बरामद किया. सुरक्षाबलों के लाल आतंक पर प्रहार से अब नक्सली बौखला गए हैं. वे किसी भी सूरत में बड़ी नक्सल घटना को अंजाम देने की फिराक में है. ऐसे में एक बार फिर फोर्स की रणनीति ने नक्सलियों को फेल कर दिया.