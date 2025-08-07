Essay Contest 2025

8 लाख का नक्सली कमांडर श्रीकांत पुनेम राजनांदगांव से गिरफ्तार, एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा - NAXAL COMMANDER ARRESTED

पकड़े गए नक्सली के पास से 9 mm का पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिला.

9 mm का पिस्टल और जिंदा कारतूस भी मिला
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2025 at 8:57 PM IST

राजनांदगांव: पुलिस ने 8 लाख के इनामी नक्सली को पकड़ने में सफलता हासिल की है. पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद 8 लाख के इनामी नक्सली को जवानों ने हथियार सहित धरदबोचा. पकड़े गए नक्सली के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस मिला है. पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया नक्सली लंबे वक्त से नक्सली वारदातों में शामिल रहा है. पुलिस ने बताया कि कल हुए मुठभेड़ के बाद नक्सली कमांडर को गिरफ्तार किया गया.

8 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार: मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेसवार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया गया है. पुलिस ने बताया कि मदनवाड़ा क्षेत्र के खुर्सेकला खुर्सेखुर्द जंगल में कल हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद नक्सली कमांडर श्रीकांत पुनेम को हथियार सहित पकड़ा गया.

डीवीसी मेंबर और औंधी मोहला संयुक्त एरिया कमेटी का कमांडर: श्रीकांत पुनेम जो नक्सली कमांडर है माओवादी संगठन में डीवीसी मेंबर और औंधी मोहला संयुक्त एरिया कमेटी का कमांडर है. पिछले कई सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय होकर नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहा था. डीआरजी और आईटीबीपी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए ये सफलता हासिल की. पकड़े गए नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था. पुलिस ने बताया कि कमांडर के पकड़े जाने से पहले मुठभेड़ में दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हुई, जिसके बाद कुछ नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग गए. लेकिन नक्सली कमांडर को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की.

पकड़े गए नक्सली के पास से मिला 9 एमएम का पिस्टल: नक्सली कमांडर के पास से पुलिस ने 9 एमएम पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस एक स्मार्टफोन, एक पावर बैंक 9 एमएम के दो खाली खोखे और Ak-47 के तीन खाली खोखे सहित 11000 रुपए नगद और अन्य सामान बरामद किया. पुलिस ने बताया कि मौके से भागे माओवादियों की तलाश में लगातार सर्चिंग पुलिस द्वारा की जा रही है.

कई संगीन वारदातों में रहा है पुनेम शामिल: गिरफ्तार नक्सली कमांडर बीते 15 सालों से नक्सली संगठन से जुड़कर कार्य कर रहा था जो की बीजापुर का रहने वाला है.

एनकाउंटर के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा

