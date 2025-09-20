नवादा में साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, सस्ते लोन और एजेंसी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी
नवादा पुलिस ने पैंगरी गांव से सात साइबर ठग दबोचे हैं. ये सस्ता लोन और एजेंसी दिलाने के नाम पर लोगों को चूना लगाते थे-
Published : September 20, 2025 at 4:45 PM IST
नवादा : बिहार के नवादा में साइबर अपराधी नए-नए तरकीब निकालकर लोगों को ठग रहे हैं. कभी ब्रांडेड कंपनी, गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप दिलाने का प्रलोभन तो कभी सस्ते दर पर ऋण दिलाने का वादा करके भोले-भाले लोगों को फंसाया जाता है.
ऑपरेशन फायरवॉल में मिली सफलता : पुलिस मुख्यालय के निर्देश और एसपी अभिनव धीमान के आदेश पर साइबर अपराधियों की धरपकड़ को लेकर ऑपरेशन फायरवॉल चलाया जा रहा है. इसी कड़ी में वारिसलीगंज थाना पुलिस ने पैंगरी गांव से 07 साइबर अपराधियों को दबोचा है. पुलिस को देखते ही आधा दर्जन से अधिक अपराधी भाग निकले.
मोबाइल और डेटाशीट जब्त : गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 09 मोबाइल और 04 पेज का कस्टमर डेटाशीट बरामद किया है. शुक्रवार को पुलिस कार्यालय में डीएसपी निशु मल्लिक ने प्रेसवार्ता कर पूरी जानकारी दी.
भोले-भाले लोगों को सस्ते लोन का झांसा : डीएसपी निशु मल्लिक ने बताया कि ''साइबर अपराधी ऑल इंडिया इस्लामिक बैंक और अन्य फाइनेंस कंपनियों के नाम पर सस्ते दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे. यह संगठित गिरोह है और इसमें हर सदस्य को ठगी की राशि में हिस्सा मिलता है.''
गिरफ्तार अपराधियों की पहचान : गिरफ्तार ठगों में पैंगरी गांव निवासी गिरिश कुमार, राजेश कुमार, अनिश कुमार, मनीष कुमार, मनीष कुमार उर्फ मन्नु, गोड़ापर गांव निवासी विक्रम कुमार और शेखपुरा जिले के विमलेश कुमार शामिल हैं. वहीं, आधा दर्जन से अधिक अपराधी फरार हो गए हैं जिनकी तलाश जारी है.
फरार अपराधियों पर शिकंजा कसने की तैयारी : फरार ठगों को चिन्हित कर थाना कांड संख्या-494/25 दर्ज कर दिया गया है और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे सरगना के निर्देश पर काम करते हैं और तय हिस्सेदारी पाते हैं.
साइबर अपराध में युवाओं की बढ़ती भागीदारी : कम समय में अधिक धन कमाने की लालच ने युवाओं को इस धंधे की ओर धकेल दिया है. 14 साल से लेकर 50 साल तक के लोग साइबर ठगी को रोजगार बना चुके हैं. पिछले तीन सप्ताह में वारिसलीगंज थाना क्षेत्र से दर्जन भर से अधिक ठग पकड़े गए हैं, बावजूद ठगी के मामलों पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पाया है.
ये भी पढ़ें-