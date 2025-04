ETV Bharat / state

करनाल: लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के भुसली गांव में मातम, सीएम सैनी बोले- होगी कड़ी कार्रवाई, दादा ने कहा- हथियार होता तो वो भी खूब लड़ता - NAVY LIEUTENANT VINAY NARWAL

लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के भुसली गांव में मातम ( ETV Bharat )

Published : April 23, 2025 at 8:59 AM IST

करनाल: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक दिल दहला देने वाले आतंकी हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हमले में करनाल के भुसली गांव के निवासी और भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात विनय नरवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई. विनय अपने माता-पिता की इकलौती संतान थे और उनकी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं बीता था. इस दुखद घटना ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव और देश को गहरे सदमे में डाल दिया है. हनीमून पर गए थे विनय, आतंकियों ने छीनी जिंदगी: विनय नरवाल, जो भारतीय नौसेना में कोच्चि में तैनात थे, अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए पहलगाम गए थे. 13 अप्रैल को उनकी शादी हुई थी और वह अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे. लेकिन आतंकियों ने उनके सपनों को तार-तार कर दिया. पहलगाम में हुए इस हमले में कई लोग मारे गए, जिनमें विनय भी शामिल थे. विनय नरवाल के दादा ने बताया घटनाक्रम: विनय के दादा ने बताया कि विनय 28 मार्च को छुट्टी आए थे. 4 अप्रैल 2025 को उनकी रिंग सेरेमनी थी. 16 अप्रैल 2025 को मसूरी में शादी हुई. 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन रखी गई थी. 21 अप्रैल को वो अपनी ससुराल गुरुग्राम में गया. वहां से अपनी पत्नी के साथ हनीमून घूमने के लिए जम्मू कश्मीर में गए. हमले के दौरान वो लंच करने के लिए और घूमने के लिए निकले थे. विनय के दादा ने कहा कि मेरा बेटा बहुत बहादुर था. अगर उसके हाथ में हथियार होता तो, वह उनसे खूब लड़ता. अगर उसके हाथ में हथियार होता तो, वह उनसे खूब लड़ता- विनय के दादा (ETV Bharat) सीएम नायब सैनी ने कही सख्त कार्रवाई की बात: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है. उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी, कि दूसरा कोई ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले सौ बार सोचेगा.

