मिर्जापुर का नवरात्र मेला, 11 जोड़ी ट्रेनों और दो स्पेशल ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर होगा ठहराव
रेलवे पीआरओ अमित ने बताया है कि नवरात्र मेल को लेकर 11 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव विंध्याचल स्टेशन पर होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 10:27 PM IST
मिर्जापुर: विंध्याचल धाम में इस नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 11 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा. अप और डाउन में सभी ट्रेन स्टेशन पर दो मिनट रुकेंगी. इसके साथ ही दो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी. यह जानकारी प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित ने दी है, उन्होंने बताया है कि मेले के दौरान ट्रेनों का ठहराव होगा.
मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में 21 सितंबर के आधी रात से नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है. नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे भी तैयार है. रेलवे ने इस बार 11 जोड़ी ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर अप और डाउन में दो मिनट ठहराव होगा. साथ ही दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.
रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि रेल प्रशासन नवरात्रि मेले के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए 22.09.2025 से 01.10.2025 और 06.10.2025 तक निम्न गाड़ियों को विन्ध्याचल स्टेशन पर 02 मिनट का अस्थाई ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है.
ट्रेनों का विवरण: हावड़ा जोधपुर, हावड़ा बीकानेर, जोधपुर हावड़ा, बीकानेर हावड़ा ,पुरी आनंद विहार टर्मिनल,आनंद विहार टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक टर्मिनल, जोगबनी आनंद विहार टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, दिल्ली कामाख्या, कामाख्या दिल्ली, लोकमान्य तिलक टर्मिनल डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ लोकमान्य तिलक टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनल गुवाहाटी, गुवाहाटी लोकमान्य तिलक टर्मिनल, भागलपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल, लोकमान्य तिलक टर्मिनस भागलपुर, एसएमबीटी बेंगलुरु दानापुर, दानापुर एसएमबीटी बैंगलोर, लोकमान्य तिलक टर्मिनल बनारस और बनारस लोकमान्य तिलक टर्मिनल है.
स्पेशल ट्रेनों की बात की जाए तो प्रयागराज पटना की गाड़ी संख्या 04112 और 04111 है और मिर्जापुर आलमनगर गाड़ी संख्या 04113 और 04114 है.
प्रयागराज मंडल के रेलवे पीआरओ अमित ने बताया है कि नवरात्र मेल को लेकर 11 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव विंध्याचल स्टेशन पर किया जाएगा, जो 2 मिनट रुकेंगी. कोई ट्रेन दैनिक है, तो कोई साप्ताहिक है. इसके साथ ही दो स्पेशल ट्रेनों का भी संचालन किया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को आने और जाने में कोई परेशानी न हो.
