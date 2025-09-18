ETV Bharat / state

मिर्जापुर का नवरात्र मेला, 11 जोड़ी ट्रेनों और दो स्पेशल ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर होगा ठहराव

मिर्जापुर: विंध्याचल धाम में इस नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 11 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव होगा. अप और डाउन में सभी ट्रेन स्टेशन पर दो मिनट रुकेंगी. इसके साथ ही दो स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाएंगी. यह जानकारी प्रयागराज मंडल के पीआरओ अमित ने दी है, उन्होंने बताया है कि मेले के दौरान ट्रेनों का ठहराव होगा.

मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में 21 सितंबर के आधी रात से नवरात्र मेला शुरू होने जा रहा है. नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे भी तैयार है. रेलवे ने इस बार 11 जोड़ी ट्रेनों का विंध्याचल स्टेशन पर अप और डाउन में दो मिनट ठहराव होगा. साथ ही दो स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा.

रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि रेल प्रशासन नवरात्रि मेले के अवसर पर श्रद्धालु यात्रियों की सुविधा के लिए 22.09.2025 से 01.10.2025 और 06.10.2025 तक निम्न गाड़ियों को विन्ध्याचल स्टेशन पर 02 मिनट का अस्थाई ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया है.