जेल में नवरात्रि की भक्ति, बंदियों ने रखा उपवास, अपराध के लिए मांगी क्षमा
दुर्ग सेंट्रल जेल में बंदियों ने उपवास रखकर माता की भक्ति की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 4:01 PM IST
दुर्ग : नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां मंदिरों और घरों में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है.वहीं दुर्ग सेंट्रल जेल का वातावरण भी श्रद्धा और उपासना से सराबोर है.हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कई बंदी इस समय मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं. ये कैदी उपवास रखकर न केवल देवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, बल्कि अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांग रहे हैं.
जेल प्रबंधन ने किया इंतजाम : दुर्ग सेंट्रल जेल प्रशासन ने उपवासधारी कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. उन्हें फलाहार और दूध की आपूर्ति की जा रही है, साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है.जेल परिसर के एक हिस्से को मंदिर का रूप दिया गया है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है.
जेल में सजी माता की चौकी : माता रानी की चौकी सजाई गई है और ज्वारे भी रखे गए हैं. सुबह स्नान के बाद कैदी सामूहिक रूप से आराधना स्थल पर पहुंचते हैं और माता की पूजा करते हैं.भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा जेल परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहता है. इस आयोजन में जेल स्टाफ भी कैदियों के साथ आरती में शामिल होकर भक्ति रस में सराबोर हो जाता है.
इस वर्ष कुल 298 पुरुष बंदी उपवास पर हैं, जिनमें से 206 ने पूरे नौ दिनों का उपवास रखा है, जबकि 92 कैदियों ने तीन दिनों का उपवास रखा है। इसी तरह 24 महिला बंदियों ने भी उपवास रखा है, जिनमें 15 नौ दिनों के लिए और नौ महिलाएं तीन दिनों के लिए उपवासरत हैं- मनीष संभाकर,जेल अधीक्षक
जेल अधीक्षक ने कहा कि सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उपवास की अनुमति दी गई है. कैदी मां दुर्गा से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए भविष्य में सामान्य और सच्चरित्र जीवन जीने की कामना कर रहे हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि कैदियों के जीवन में सुधार और सकारात्मकता लाने का एक प्रयास भी है.
