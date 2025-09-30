ETV Bharat / state

जेल में नवरात्रि की भक्ति, बंदियों ने रखा उपवास, अपराध के लिए मांगी क्षमा

दुर्ग सेंट्रल जेल में बंदियों ने उपवास रखकर माता की भक्ति की.

Navratri devotion in jail prisoners
जेल में नवरात्रि की भक्ति, बंदियों ने रखा उपवास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 30, 2025 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग : नवरात्रि के पावन अवसर पर जहां मंदिरों और घरों में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है.वहीं दुर्ग सेंट्रल जेल का वातावरण भी श्रद्धा और उपासना से सराबोर है.हत्या, लूट, डकैती और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में सजा काट रहे कई बंदी इस समय मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं. ये कैदी उपवास रखकर न केवल देवी शक्ति की पूजा कर रहे हैं, बल्कि अपने अपराधों के लिए क्षमा भी मांग रहे हैं.

जेल प्रबंधन ने किया इंतजाम : दुर्ग सेंट्रल जेल प्रशासन ने उपवासधारी कैदियों के लिए विशेष व्यवस्था की है. उन्हें फलाहार और दूध की आपूर्ति की जा रही है, साथ ही पूजन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है.जेल परिसर के एक हिस्से को मंदिर का रूप दिया गया है, जहां मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित कर अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है.

जेल में सजी माता की चौकी : माता रानी की चौकी सजाई गई है और ज्वारे भी रखे गए हैं. सुबह स्नान के बाद कैदी सामूहिक रूप से आराधना स्थल पर पहुंचते हैं और माता की पूजा करते हैं.भजन-कीर्तन और जयकारों से पूरा जेल परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंजता रहता है. इस आयोजन में जेल स्टाफ भी कैदियों के साथ आरती में शामिल होकर भक्ति रस में सराबोर हो जाता है.

जेल में नवरात्रि की भक्ति, बंदियों ने रखा उपवास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस वर्ष कुल 298 पुरुष बंदी उपवास पर हैं, जिनमें से 206 ने पूरे नौ दिनों का उपवास रखा है, जबकि 92 कैदियों ने तीन दिनों का उपवास रखा है। इसी तरह 24 महिला बंदियों ने भी उपवास रखा है, जिनमें 15 नौ दिनों के लिए और नौ महिलाएं तीन दिनों के लिए उपवासरत हैं- मनीष संभाकर,जेल अधीक्षक

जेल अधीक्षक ने कहा कि सभी बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद उन्हें उपवास की अनुमति दी गई है. कैदी मां दुर्गा से अपने अपराधों की क्षमा मांगते हुए भविष्य में सामान्य और सच्चरित्र जीवन जीने की कामना कर रहे हैं. यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि कैदियों के जीवन में सुधार और सकारात्मकता लाने का एक प्रयास भी है.

दुर्गाष्टमी में खप्पर निकालने की परंपरा, नगर सुरक्षा के लिए देवियां देंगी आशीर्वाद

रावन में केदारनाथ धाम के दर्शन, माता के 21 रुप हैं विराजित, भक्तों को हो रही तीर्थ की अनुभूति

फर्जी वनअधिकार पट्टा देकर ग्रामीणों से ठगे पैसे, डीएफओ से हुई शिकायत

For All Latest Updates

TAGGED:

PRISONERS KEPT FASTFORGIVENESS FOR CRIMEदुर्ग सेंट्रल जेलनवरात्रिNAVRATRI DEVOTION IN JAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.