ETV Bharat / state

नवरात्र पर छिंदगढ़ में निभाई जाती है अनोखी परंपरा, चांदी की प्रतिमा के साथ मां दुर्गा की होती है आराधना

छिंदगढ़ की अनोखी परंपरा: कलश स्थापना की इस प्रक्रिया में सबसे खास बात यह है कि, कलश में देवी के नौ रूपों का प्रतिनिधित्व करती चांदी की प्रतिमाएं रखी जाती हैं. सालोंं पहले तक इन कलशों में चांदी के सिक्के डाले जाते थे, लेकिन वर्ष 2010 से इस परंपरा में बदलाव आया और सिक्कों की जगह अब मां दुर्गा के नौ रूपों की चांदी से बनी प्रतिमाओं को रखा जाता है. माता के भक्तों का कहना है कि यह परिवर्तन न केवल परंपरा को और जीवंत बनाता है बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी और गहरा करता है.

सुकमा: छिंदगढ़ में नवरात्र का पर्व हर साल कुछ अलग अंदाज में मनाया जाता है. यहां भक्त 9 दिनों तक कलश की स्थापना कर मां की पूजा अर्चना करते हैं. छिंदगढ़ में मां की पूजा के लिए हर साल की तरह इस साल भी 301 कलश का जल पूजा स्थल तक लाया गया. पूजा स्थल तक कलश को लाने से पहले लोग इस कलश को लेकर नगर भ्रमण करते हैं. नगर भ्रमण के बाद विधिवित कलश की स्थापना पूजा स्थल पर की जाती है.

कलश में रखी जाती है चांदी की प्रतिमाएं: नवरात्र के नौ दिनों में मां दुर्गा और कलश में स्थापित प्रतिमाओं की पूजा अर्चना की जाती है. भक्त बड़ी आस्था के साथ 9 देवी के चांदी की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं. इस दौरान पूरा नगर माता की भक्ति में डूबा रहता है. सुबह-शाम ढोल-नगाड़ों की गूंज, आरती और भजन-कीर्तन से छिंदगढ़ का वातावरण गुंजायमान रहता है. महिलाएं और बच्चियां देवी गीतों के माध्यम से माता का आह्वान करती हैं, वहीं पुरुष श्रद्धालु भी पूजा-अर्चना और धार्मिक आयोजनों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं.

निभाई जाती है अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

35 वर्षों से ये परम्परा निभाई जा रही है. 1990 से यहां माता जी की प्रतिमा स्थापित की जा रही है. मातारानी के साथ 9 चांदी से बनी प्रतिमाओं का पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है: पंडित राजधर द्विवेदी

35 वर्षों से परंपरा निभाई जा रही है. 2010 से पहले चांदी के सिक्कों को चढ़ाया जाता था. बदलते समय के साथ अब 2010 के बाद से सिक्कों की जगह मां दुर्गा और लक्ष्मी माता की चांदी से बनी 9 प्रतिमाओं की पहले दिन से पूजा की जाती है. आखिरी दिन ध्वज के साथ बोली लगाई जाती है. बोली से प्राप्त पैसे को आने वाले सालों में दुर्गा स्थापना के लिए फिर से इस्तेमाल किया जाता है: आकाश गुप्ता, समिति सदस्य

क्या होता है नवरात्र के अंतिम दिन: इस परंपरा का सबसे अनोखा और भावुक पहलू नवरात्रि के अंतिम दिन सामने आता है. 9 दिनों की भक्ति और आराधना के बाद कलशों में स्थापित चांदी की प्रतिमाएं और ध्वज की नीलामी की जाती है. इस नीलामी में नगर के बड़े-बड़े व्यापारी ही नहीं बल्कि आम लोग भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं. हर कोई चाहता है कि मां के आशीर्वाद स्वरूप चांदी की प्रतिमा या ध्वज उनके घर आए. बोली के दौरान वातावरण भक्तिमय होने के साथ ही भावनाओं से भी भर जाता है. यह क्षण छिंदगढ़वासियों के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और समाजिक एकता का प्रतीक बन जाता है.

निभाई जाती है अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

नीलामी के पैसे से होते हैं धार्मिक कार्य: नीलामी से प्राप्त राशि का उपयोग मंदिर के आयोजन, धार्मिक कार्यों में किया जाता है. इस कारण से भी लोग बोली लगाने में गर्व और खुशी महसूस करते हैं. यह परंपरा जहां एक ओर देवी मां के प्रति अटूट भक्ति को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर नगरवासियों की एकजुटता और सामाजिक सद्भाव का परिचय भी कराती है. बुजुर्ग बताते हैं कि पहले के समय में लोग चांदी के सिक्कों के लिए बोली लगाते थे. उन दिनों भी इसका महत्व उतना ही बड़ा था जितना आज है. अब चांदी की प्रतिमाओं के साथ यह परंपरा और भी आकर्षक हो गई है.

निभाई जाती है अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

निभाई जाती है अनोखी परंपरा (ETV Bharat)

नवरात्र के इन 9 दिनों में छिंदगढ़ पूरी तरह देवीमय हो जाता है. यहां का वातावरण भक्तों की श्रद्धा और परंपरा की खुशबू से सराबोर होता है. यह सिर्फ पूजा-पाठ का पर्व नहीं बल्कि एक भावनात्मक धरोहर है, जो लोगों को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ता है.