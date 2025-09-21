ETV Bharat / state

नवरात्र 2025; इस बार 10 दिन होगी देवी की आराधना, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा, जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त-पूजन विधि

नवमी 01 अक्टूबर 02 बजकर 37 मिनट तक, कलश स्थापना अमृत मुहूर्त प्रात: 6 से आठ एवं सुबह 08. 30 से 10.30 बजे तक.

नवरात्र 2025.
नवरात्र 2025. (Photo Credit; ETV BHARAT)
Published : September 21, 2025 at 12:34 PM IST

वाराणसी: महाशक्ति की उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्र इस वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो नवमी एक अक्टूबर तक चलेगा. इस बार नवरात्र 10 दिनों का होगा. देखा जाए नवरात्र में आश्विन शुक्ल चतुर्थी तिथि की वृद्धि है. महाष्टमी एवं महानवमी व्रत 30 सितंबर को किया जाएगा, जबकि नवमी एक अक्टूबर को दिन में 02 बजकर 37 मिनट तक है.

काशी विद्वत परिषद के पूर्व संगठन मंत्री और ज्योतिषाचार्य पं. ऋषि द्विवेदी के अनुसार, शास्त्रों में कहा गया है कि 'महानवमी तु बलिदानव्यरित विषय में पूजोपोष्णा, दापष्टमी विद्धाग्राह्या महानवमी।" अर्थात, पूजा तथा उपवास में अष्टमी के साथ नवमी ग्राह्य है तथा नवमी युक्त दशमी है. वहीं, महानिशा पूजन 29/30 सितम्बर की रात्रि होगा. अर्थात, सप्तमी युक्त अष्टमी में होगी, जबकि संधि पूजन 30 सितंबर की मध्यरात्रि के बाद होगा.

इन मंत्रों से पूरी होगी मनोकामना.
इन मंत्रों से पूरी होगी मनोकामना. (Photo Credit; ETV BHARAT)

कलश स्थापन: बताते हैं, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 22 सितंबर को कलश स्थापना प्रात: 06 बजे से दोपहर तक कभी भी की जा सकती है. इस बार अभिजीत मुहूर्त दिन 11 बजकर 33 से 12 बजकर 23 मिनट तक है. कलश स्थापना के लिए अमृत मुहूर्त प्रात: छह से आठ बजे तक एवं सुबह 08. 30 से 10.30 मिनट तक है.

हाथी पर आगमन: इस बार माता का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसका फल अधिक वर्षा है. माता का गमन मानव कंधा (डोली) पर हो रहा है, जिसका फल अत्यंत लाभकारी एवं सुखदायक होता है. सब मिलाकार इस बार माता का आगमन एवं गमन दोनों अति शुभकारी है.

नवरात्र 2025
नवरात्र 2025 (Photo Credit; ETV BHARAT)

यह लें संकल्प: बताया कि आश्विन शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि की वृद्धि से यह पक्ष 16 दिनों का है, जिससे यह पक्ष भी सुख-समृद्धि एवं शांति प्रदायक होगा. नवरात्र आरंभ 22 सितंबर, अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को तैलाभंग स्नानादि कर संकल्प लेना चाहिए. संकल्प में तिथि, वार, नक्षत्र, गोत्र, नाम आदि लेकर माता के प्रसन्नार्थ पित्यर्थ प्रसाद स्वरूप दीर्घायु, विपुल धन, पुत्र-पौत्र, स्थिर लक्ष्मी, कीर्ति लाभ, शत्रु पराजय, सभी तरह के सिद्यर्थ शारदीय नवरात्र में कलश स्थापन, दुर्गा पूजा या कुमारी पूजन करने का संकल्प करना चाहिए. इसके उपरांत गणपति पूजन, स्वस्तिवाचन, नांदीश्राद्ध, मातृका पूजन इत्यादि करना चाहिए. तदुपरांत मां दुर्गा का पूजन षोडशोपचार या पंचोपचार करना चाहिए.

विसर्जन की तिथि: महाष्टमी व्रत का पारना एक अक्टूबर को दिन में 02 बजकर 37 मिनट से पूर्व करना होगा, जबकि सम्पूर्ण नवरात्र व्रत का पारना दो अक्टूबर को प्रात: किया जाएगा. आश्विन शुक्ल दशमी तथा श्रवण नक्षत्र के संयोग से विजयादशमी पर्व दो अक्टूबर को मनाया जाएगा. इसी दिन दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होगा.

दुर्गासप्तशती के पाठ से होते हैं मनोरथ पूरे: दुर्गासप्तशती के एक पाठ से फलसिद्धि, तीन पाठ से उपद्रव शान्ति, पांच पाठ से सर्वशान्ति, सात पाठ से भय से मुक्ति, नौ पाठ से यज्ञ के समान फल की प्राप्ति, ग्यारह पाठ से राज्य की प्राप्ति, बारह पाठ से कार्यसिद्धि, चौदह पाठ से वशीकरण, पन्द्रह पाठ से सुख-सम्पत्ति, सोलह पाठ से धन व पुत्र की प्राप्ति, सत्रह पाठ से राजभय व शत्रु तथा रोग से मुक्ति, अठारह पाठ से प्रिय की प्राप्ति, बीस पाठ से ग्रहदोष शान्ति और पच्चीस पाठ से बंधन से मुक्ति होती है. नवरात्र में कलश स्थापना के साथ श्री दुर्गा सप्तशती के सम्पुट पाट करने का विधान है. कार्य विशेष के लिए श्री दुर्गा सप्तशती के ही मंत्र का सम्पुट लगाकर पाठ करना विशेष फलदायी माना गया है.

