डोंगरगढ़ तक जिला पंचायत अध्यक्ष की 100 किलोमीटर पद यात्रा, नारी शक्ति का संकल्प

भारी बारिश के बीच जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने डोंगरगढ़ के लिए अपनी पदयात्रा शुरू की.

डोंगरगढ़ पद यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2025 at 4:26 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे ने नारी शक्ति के संकल्प को लेकर 100 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की शुरुआत की. यह पदयात्रा जामुल स्थित दुर्गा मंदिर से विधिविधान के साथ पूजा-अर्चना कर शुरू हुई. खास बात यह रही कि सुबह से लगातार हो रही झमाझम बारिश के बावजूद उत्साह और श्रद्धा में किसी तरह की कमी नहीं दिखी. ढोल-नगाड़ों की गूंज और माता रानी के जयकारों के साथ पदयात्रा का शुभारंभ किया गया.

डोंगरगढ़ तक पैदल यात्रा: इस अवसर पर अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही. बताया गया कि पदयात्रा में 500 से अधिक महिलाएं सरस्वती बंजारे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए डोंगरगढ़ तक पैदल यात्रा कर रही हैं. मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं द्वारा पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जिससे यात्रा का माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया है.

जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे की पद यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारी बारिश में शुरू हुई महिलाओं की पदयात्रा: यात्रा की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. सरस्वती बंजारे ने इस अवसर पर कहा कि यह पदयात्रा नारी शक्ति का संकल्प है और हजारों की संख्या में महिलाएं इसमें शामिल होकर समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश के बावजूद महिलाएं घरों से निकलकर उनके साथ डोंगरगढ़ की ओर चल रही हैं, जो उनके लिए बड़ा हौसला और गर्व की बात है.

भारी बारिश में शुरू हुई पदयात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

उन्होंने आगे कहा कि शहर मातृशक्ति के जयकारों से गूंज उठा है और श्रद्धा एवं आस्था से भरी यह यात्रा डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन तक जारी रहेगी. यह पदयात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि समाज में नारी शक्ति और एकजुटता का अद्वितीय उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही है.

500 से ज्यादा महिलाओं के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष की पदयात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
