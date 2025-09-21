ETV Bharat / state

जयपुर में सजेगा 40 फीट ऊंचा त्रिकूट पर्वत, बर्फीली गुफाओं में विराजेंगी मां वैष्णो देवी

जयपुर में इस बार नवरात्रि पर मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे. पढ़िए...

नवरात्रि 2025
नवरात्रि 2025
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 5:39 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 5:54 PM IST

जयपुर: नवरात्र महापर्व पर छोटी काशी में भक्ति और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलेगा. सूरज मैदान इस बार कटरा स्टेशन से त्रिकूट पर्वत में तब्दील हो रहा है, जहां श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा, मानो वे सचमुच माता वैष्णो देवी के दरबार की यात्रा कर रहे हों. इस बार आयोजन समिति ने 40 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार करवाया है, जिसकी बर्फीली गुफाओं में मां वैष्णो देवी और भैरव बाबा विराजमान होंगे. आसमान से कड़कड़ाती बिजली, बादलों की गड़गड़ाहट और कृत्रिम बर्फबारी इस दरबार को पूरी तरह से प्राकृतिक स्वरूप प्रदान करेगी.

कटरा से लेकर त्रिकूट पर्वत तक का हूबहू रूप : कहते हैं माता के एक बुलावे पर उसके भक्त दर्शन करने के लिए दौड़े चले आते हैं. माता का भक्तों के साथ अटूट प्रेम है तभी तो कठोर परिश्रम करके पर्वतों की गोद में बसे वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करने के लिए भक्त जाते हैं. कटरा से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने की यात्रा काफी कठिन है. ऐसे में जो शारीरिक और आर्थिक रूप से समर्थ श्रद्धालु वहां नहीं पहुंच पाए, उन्हें वहां के नजारों और माता के दर्शन करने के लिए जयपुर के सूरज मैदान में हूबहू स्ट्रक्चर तैयार करते हुए माता का भव्य पंडाल सजाया जा रहा है.

जयपुर में सजेगा अनोखा पंडाल

आयोजन समिति अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि सूरज मैदान में श्रद्धालु बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था, सांझी छत जैसे पड़ाव पार करते हुए त्रिकूट पर्वत पर पहुंचेंगे. पूरा मार्ग ऐसा बनाया गया है कि श्रद्धालुओं को वास्तविक वैष्णो देवी यात्रा का आभास हो. गुफाओं से गुजरते समय बहता बर्फीला पानी और बर्फबारी का दृश्य अद्भुत अनुभव कराएगा.

श्रद्धालु बाणगंगा जैसे कई पड़ाव पार कर पहुंचेंगे त्रिकूट पर्वत
श्रद्धालु बाणगंगा जैसे कई पड़ाव पार कर पहुंचेंगे त्रिकूट पर्वत

पढे़ं. पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में पहुंच रहे श्रद्धालु, 45 मिनट की जगह अब 5 मिनट का हुआ सफर

तीन दिन तक सजेगा दरबार : 24, 25 और 26 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक मां वैष्णो देवी का दरबार खुलेगा. आयोजन समिति को करीब डेढ़ से दो लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. यहां माता के दरबार के साथ ही स्वचालित झांकियां, कन्याओं की सजीव झांकी, कन्या पूजन और महाआरती जैसे कार्यक्रम भी होंगे. यहां सबसे पहले कटरा रेलवे स्टेशन पर जम्मू तवी एक्सप्रेस पहुंचेगी.

जयपुर के सूरज मैदान में हूबहू स्ट्रक्चर तैयार हो रहा
जयपुर के सूरज मैदान में हूबहू स्ट्रक्चर तैयार हो रहा

इसके बाद श्रद्धालु कटरा बाजार से होते हुए, पंजीकरण काउंटर पर पहुंचेंगे. यही नहीं जिस तरह मां वैष्णो देवी के जाने के लिए घोड़े, पिट्ठू और बग्घी की मौजूद रहते हैं. उनकी व्यवस्था भी यहां पर की जा रही है और आगे बाणगंगा से गुजरते हुए चरण पादुका मंदिर, अर्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था, सांझी छत होते हुए त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां वैष्णो देवी के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे. इस बार 15 फीट की बजाय 40 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार करवाया है.

्
् (ETV Bharat Jaipur)

पढे़ं. विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का आह्वान, भीलवाड़ा में नवरात्रि के गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री

100 बंगाली कारीगरों की मेहनत : खास बात यह है कि इस बार वैष्णो देवी दरबार को दुर्गा पंडाल का रूप दिया जा रहा है. इसके निर्माण में बंगाल से आए करीब 100 कारीगरों ने दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. उनकी कला और तकनीक से तैयार ये दरबार श्रद्धालुओं को एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा. कार्यक्रम संयोजक चंद्रप्रकाश राणा ने बताया कि ये आयोजन 1998 में हीदा की मोरी से शुरू हुआ था. इसके बाद गलता घाटी, विद्याधर नगर जैसे स्थानों पर दरबार सजाया गया. इस साल यह आयोजन अपनी 22वीं कड़ी में सूरज मैदान में हो रहा है. हर साल आयोजन समिति नए आयाम जोड़ती है और इस बार 40 फीट ऊंचा त्रिकूट पर्वत इस आयोजन की खासियत है.

बर्फीली गुफाओं में विराजेंगी मां वैष्णो देवी
बर्फीली गुफाओं में विराजेंगी मां वैष्णो देवी

पढे़ं. बंगाली संस्कृति का संगम: अलवर में 50 साल से मनाई जा रही भव्य दुर्गा पूजा

400 स्वयंसेवक संभालेंगे व्यवस्था : श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए गए हैं. आयोजन स्थल पर 400 से अधिक स्वयंसेवक तैनात रहेंगे. दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सीधे दर्शन कराने की अलग व्यवस्था होगी, ताकि उन्हें लंबा चक्कर न लगाना पड़े. पूरी यात्रा मेडिकल और सुरक्षा कवर के साथ इंश्योर्ड भी रहेगी. जो लोग नवरात्र में वैष्णो देवी जाने का मन तो बनाते हैं, लेकिन जा नहीं पाते. ऐसे श्रद्धालुओं को जयपुर में ही कटरा से त्रिकूट पर्वत तक की हूबहू यात्रा का अनुभव कराने के लिए ये भव्य दरबार सजाया गया है.

