नवरात्रि विशेष : पहाड़ चीरकर मां आशापुरा ने सांभर के राजा को दिए दर्शन, गुफा में विराजमान हैं देवी

नवरात्रि विशेष : पहाड़ चीरकर मां आशापुरा ने सांभर के राजा को दिए दर्शन, गुफा में विराजमान हैं देवी
जयपुर जिले के आसलपुर गांव का नाम भी माता आशापुरा के नाम पर ही पड़ा. जानिए मां आशापुरा की महिमा...
Published : September 27, 2025 at 6:41 AM IST
जयपुर: शक्ति की उपासना के पर्व शारदीय नवरात्रि में भक्त देवी की उपासना में लीन हैं. आज हम आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर से 55 किलोमीटर दूर स्थित असलपुर गांव में, जहां माता आशापुरा पहाड़ी पर एक गुफा में विराजमान हैं. पहाड़ी के बीच बने मंदिर तक जाने के लिए 300 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर श्रद्धालु मां आशापुरा के दर्शन करते हैं. यहां देवी के सात्विक (ब्रह्माणी) स्वरूप की पूजा होती है और मिष्ठान के साथ ही चावल और लापसी का भोग चढ़ाया जाता है.
पुजारी मोहित शर्मा बताते हैं कि विक्रम संवत 699 में भाद्रपद शुक्ल अष्ठमी को देवी पहाड़ चीरकर प्रकट हुईं. उन्होंने सांभर के राजा माणकराव को सबसे पहले दर्शन दिए थे. साथ ही मंदिर बनवाने का आदेश दिया. इस पर राजा ने मंदिर का निर्माण कराया. तब से हर साल भाद्रपद शुक्ल अष्ठमी को आशापुरा माताजी का प्रागट्योत्सव हर साल मनाया जाता है. इस साल यहां 1338वां प्रागट्योत्सव मनाया गया. उन्होंने बताया कि भाद्रपद शुक्ल अष्ठमी के अलावा चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देशभर से यहां श्रद्धालु आते हैं.
पुजारी मोहित शर्मा का कहना है कि शारदीय और चैत्र नवरात्रि के साथ ही भाद्रपद माह की अष्ठमी तिथि को बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं. इसी दिन देवी पहाड़ को चीरकर प्रकट हुईं थी. आसलपुर गांव भी आशापुरा माताजी के आशीर्वाद से ही बसा है. आशापुरा माताजी के नाम से ही इस गांव का नाम आसलपुर पड़ा है. चावल और लापसी माताजी को विशेष प्रिय मानी गई है, इसलिए भक्तगण माताजी को चावल और लापसी का भोग लगाते हैं. मान्यता है कि इससे देवी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं.
सांभर के राजा माणकराव को दिए दर्शन : मंदिर समिति के संरक्षक महावीर सिंह राव बताते हैं कि आसलपुर गांव में पहाड़ी के ऊपर आशापुरा माताजी का मंदिर है, जहां माताजी प्रकट हुई थीं. राजस्थान में आशापुरा माताजी का यह प्रथम प्राकट्य स्थल माना गया है. विक्रम संवत 699 में देवी ने सांभर नरेश महाराज माणकराव को भाद्रपद शुक्ल अष्ठमी को दर्शन दिए थे. यह चौहान वंश के कई गोत्र की कुलदेवी के रूप में पूजा होती है.
सात्विक स्वरूप की होती है पूजा : उनका कहना है कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित देशभर से भक्त आते हैं. चौहान वंश के कई गोत्र के अलावा मैढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के 28 गोत्र भी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं. जाट, गुर्जर और माली समाज के कई गोत्र के लोग भी कुलदेवी के रूप में देवी की पूजा-अर्चना करते हैं. यहां देवी के सात्विक स्वरूप की पूजा होती है. मिष्ठान का ही माताजी को भोग लगता है. तामसिक भोग नहीं चढ़ाया जाता.
नवरात्रि में लगता है भक्तों का तांता : मंदिर सेवा समिति के अध्यक्ष शिवरतन सोनी का कहना है कि मां अपने भक्तों पर हमेशा कृपा रखती हैं. चैत्र और शारदीय नवरात्रि में देशभर से श्रद्धालु आते हैं, जिनके लिए यहां सभी मूलभूत सुविधाएं रहती हैं. दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है. नवरात्रि में व्रत करने वालों के लिए फलाहार की भी व्यवस्था की जाती है. उनका कहना है कि वैसे तो सालभर मंदिर में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नवरात्रि और प्रगट्योत्सव पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं.