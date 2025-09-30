ETV Bharat / state

आज है दुर्गा अष्टमी, देवी के महागौरी स्वरूप की होती है पूजा, इस मंत्र का करें जप

बीकानेर : नवरात्रि के आठवें दिन मां पार्वती के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और नवरात्रि की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है. पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि दुर्गाष्टमी के दिन देवी महागौरी की पूजा सफेद कमल और मोगरा पुष्प का प्रयोग करना चाहिए. महागौरी भगवान शंकर की अर्धांगिनी हैं. देवी महागौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की और तपस्या के चलते उनका वर्ण काला पड़ गया. प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके वर्ण को फिर से गौर कर दिया और वहीं से उनका नाम महागौरी पड़ा.

महागौरी की पूजा : बीकानेर के पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि नवरात्रि के आठवें दिन मां पार्वती के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है और नवरात्रि की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी कहा जाता है. दुर्गाष्टमी को माता को सिंदूर, कुमकुम, लौंग का जोड़ा, इलाइची, लाल चुनरी श्रद्धापूर्वक अर्पित करें. ऐसा करने के बाद माता महागौरी की आरती करें. आरती से पहले दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए.

