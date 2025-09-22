ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

गुफा में पिंडियों के रूप में विराजमान हैं तीन देवियां : करीब 20 फीट लंबी और केवल तीन फीट ऊंची इस गुफा में मां काली, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती तीन पिंडियों के रूप में विराजित हैं. मान्यता है कि ये पिंडियां स्वयंभू हैं, यानी स्वयं प्रकट हुई हैं. गुफा इतनी संकरी है कि श्रद्धालु खड़े होकर दर्शन नहीं कर सकते. उन्हें घुटनों के बल बैठकर या झुककर ही प्रवेश करना पड़ता है. अंदर टपकते पानी की बूंदों और दीपक की लौ के बीच दर्शन करने का अनुभव भक्तों को जम्मू-कटरा की गुफा जैसा ही आभास कराता है.

दुर्गम पथरीला रास्ता और प्राकृतिक झरने : प्रभात पुरी का खोला जयपुर में एक ऐसा स्थान है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक आस्था और कठिन यात्रा का मिश्रण है. ये इलाका चारों तरफ ऊंची-नीची पहाड़ियों से घिरा हुआ है. मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पथरीले और संकरे रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है. बारिश के मौसम में इन पहाड़ियों से झरने बहते नजर आते हैं, जिससे ये इलाका और भी रमणीय हो जाता है. हालांकि, इसी दौरान रास्ता और कठिन भी हो जाता है.

जयपुर: अगर आप मां वैष्णो देवी के दर्शन की इच्छा रखते हैं, लेकिन जम्मू-कटरा तक का सफर नहीं कर पा रहे तो जयपुर की गुर्जर घाटी में भी माता का एक ऐसा धाम है जहां पहुंच कर श्रद्धालुओं को वही दिव्य अनुभूति होती है. आमेर रोड पर जलमहल से कुछ ही दूरी पर प्रभातपुरी का खोला में पहाड़ों के बीच बनी प्राकृतिक गुफा में मां वैष्णो देवी के स्वरूप के दिव्य दर्शन होते हैं.

नवरात्रों में उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ : मंदिर के पुजारी मूलचंद मीणा ने बताया वे पिछले 25 सालों से यहां पूजा कर रहे हैं. धीरे-धीरे स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के सहयोग से मंदिर को भव्यता प्रदान की जा रही है. नवरात्रों में यहां हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं और मंदिर परिसर माता के जयकारों से गूंज उठता है. गुफा में श्रद्धालुओं को झुककर ही अंदर जाना पड़ता है. ये स्थान केवल देवी मंदिर ही नहीं, बल्कि संतों की तपोभूमि भी माना जाता है.

इन पहाड़ियों से झरने बहते हैं (ETV Bharat Jaipur)

इन्होंने किया तप : वर्षों पहले यहां प्रभातपुरी महाराज साधना और तपस्या करते थे. गुफा के भीतर उनका धूणा (हवनस्थल) आज भी मौजूद है. उनके अलावा यहां पर अमृतपुरी महाराज और गणेशपुरी महाराज ने भी तप किया था. उन्होंने बताया कि जिस तरह जम्मू में मां वैष्णो देवी का स्वरूप है, उसी तरह यहां पर भी तीन पिंडिया हैं चारों तरफ कदंब के पेड़ हैं और जैसे-जैसे लोगों को इस मंदिर की जानकारी मिल रही है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है.

प्राकृतिक गुफा में मां वैष्णो देवी के स्वरूप के दिव्य दर्शन (ETV Bharat Jaipur)

स्थानीय लोगों में आस्था : यहां के प्राकृतिक दृश्य एकाएक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. गुर्जर घाटी और आसपास के इलाकों के लोगों की मान्यता है कि जयपुर की ये गुफा माता वैष्णो देवी का ही स्वरूप है. उनका कहना है कि जो श्रद्धालु जम्मू-कटरा नहीं जा पाते, वे यहां आकर माता के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं. बचपन से ही यहां आ रहे पूर्व स्थानीय पार्षद विक्रम सिंह ने बताया कि यहां सावन में झरना बहता है, जिसमें नहाने के लिए वो पहुंचते थे और फिर माता रानी के दर्शन करके ही घर आते थे. यहां का प्राकृतिक सौंदर्य अभी भी बरकरार है.

संतों की तपोभूमि भी माना जाता है यह स्थान (ETV Bharat Jaipur)

श्रद्धालु रमेश चंद ने बताया कि यहां भगवान भोलेनाथ का भी एक प्राचीन शिवलिंग है. भगवान को झरने से बहते हुए जल से अभिषेक करने की भी मान्यता है. नवरात्र में यहां श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ उमड़ती है. जयपुर की अरावली पहाड़ियों के बीच दुर्गम रास्ते, टपकते पानी और अंधेरी गुफा की कठिनाइयों के बावजूद श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं. नवरात्रों और सावन में यहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है. माता वैष्णो देवी का ये मंदिर जयपुर को ऐतिहासिक और पर्यटन नगरी से आगे आस्था और भक्ति की नगरी भी बनाता है.