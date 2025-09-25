ETV Bharat / state

कृत्रिम बर्फबारी और गुफाओं से गुजरे श्रद्धालु, जयपुर में सजा वैष्णो देवी दरबार

जयपुर में भक्ति और उत्सव का संगम. सूरज मैदान एक बार फिर भक्ति और आस्था से सराबोर हो उठा. पहले दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब.

Navratri 2025
जयपुर में सजा वैष्णो देवी दरबार (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 8:13 AM IST

3 Min Read
जयपुर: नवरात्र महापर्व पर छोटी काशी जयपुर का सूरज मैदान एक बार फिर भक्ति और आस्था से सराबोर हो उठा. बुधवार देर शाम जैसे ही मां वैष्णो देवी का भव्य दरबार खुला, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. कटरा से लेकर त्रिकूट पर्वत तक का कृत्रिम मार्ग श्रद्धालुओं को सचमुच वैष्णो धाम की यात्रा का अनुभव कराया. यहां 20 फीट ऊंचे कृत्रिम पर्वत की गुफाओं से निकलता ठंडा पानी और बर्फबारी के दृश्य ने श्रद्धालुओं को रोमांचित किया. श्रद्धालुओं ने बाणगंगा, चरण पादुका, अर्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था और सांझी छत जैसे पड़ाव पार करते हुए त्रिकूट पर्वत पर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए.

पहले दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब : तीन दिन चलने वाले आयोजन के पहले दिन जैसे ही दरबार के पट खुले, माता के जयकारों से सूरज मैदान गूंज उठा. आयोजन समिति के अनुसार पहले दिन ही हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई माता के दरबार की भव्यता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया. खास बात ये रही कि दिव्यांग और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए विशेष मार्ग से उन्हें सीधे दर्शन कराए गए.

जयपुर में सजा वैष्णो देवी दरबार (ETV Bharat Jaipur)

भक्ति और उत्सव का संगम : दरबार के साथ स्वचालित झांकियां और कन्या पूजन भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे. सजीव झांकियों में जहां मां दुर्गा के विविध स्वरूप प्रदर्शित हुए, वहीं कन्याओं के पूजन ने वातावरण को और भी पावन बना दिया. रात को हुई महाआरती में हजारों दीपों की ज्योति से पूरा सूरज मैदान जगमगा उठा. इस दौरान भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 400 से अधिक स्वयंसेवक लगातार ड्यूटी पर डटे रहे. मेडिकल टीम और सुरक्षा कर्मी भी हर जगह तैनात रहे. आयोजन समिति अध्यक्ष राजेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि पहले ही दिन जिस तरह श्रद्धालु उमड़े हैं, उससे ये स्पष्ट है कि अगले दो दिनों में डेढ़ से दो लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं.

Navratri 2025
सूरज मैदान एक बार फिर भक्ति और आस्था से सराबोर हुआ (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें : शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

भक्ति से सराबोर जयपुर : उन्होंने बताया कि जो लोग शारीरिक या आर्थिक कारणों से कटरा नहीं जा पाते, उनके लिए जयपुर में ही माता वैष्णो देवी की इस यात्रा का साक्षात अनुभव मिल रहा है. यहां कृत्रिम बर्फबारी, गुफाओं और पर्वतीय मार्ग से होकर गुजरना ऐसा अहसास कराता है जैसे सचमुच त्रिकूट पर्वत की यात्रा कर रहे हों. श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के जाने के लिए घोड़े, पिट्ठू और बग्घी स्वरूप झांकी, बाणगंगा, चरण पादुका मंदिर, अर्धकुंवारी गुफा, हाथी मत्था, सांझी छत होते हुए त्रिकूट पर्वत पर विराजी मां वैष्णो देवी के दर्शन किए.

Navratri 2025
कृत्रिम बर्फबारी और गुफाओं से गुजरे श्रद्धालु (ETV Bharat Jaipur)

20 फीट ऊंचा 'त्रिकूट पर्वत' : वहीं, कार्यक्रम संयोजक चंद्र प्रकाश राणा ने कहा कि तीन दिन तक सजने वाले इस दरबार का पहला दिन भक्तिमय रहा और श्रद्धालुओं की उमंग ने इसे एक यादगार अवसर बना दिया. इस बार 15 फीट की बजाय 40 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार कर रहे थे, लेकिन प्रशासन से परमिशन नहीं मिलने पर 20 फीट ऊंचा कृत्रिम पर्वत तैयार किया गया. इसके अलावा श्रद्धालुओं को आसानी से माता के दर्शन हो सकें, इसके लिए विशेष बेरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है. वहीं, इस दौरान मौजूद रहे प्रशासनिक अधिकारी और कार्यक्रम के मुख्य सलाहकार पंकज ओझा ने शारदीय नवरात्रों का महत्व भी समझाया.

