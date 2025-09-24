ETV Bharat / state

नवरात्र 2025; शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर का है अनूठा इतिहास, श्रद्धालु बोले- 'संगम स्नान के बाद मां के दर्शन से पूरी होती है मनोकामना'

'पांडवों ने किया था दर्शन पूजन' : वह बताते हैं कि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार, महाभारत काल में लाक्षा गृह अग्निकांड से सकुशल बाहर निकलने पर पांडव मां ललिता के दर्शन-पूजन करने आए थे. यहां पर उन्होंने एक कूप बनाकर दर्शन पूजन किया था, जो आज भी मंदिर के बगल स्थित है. यहीं से कुशल लौटने के बाद पूजा अर्चन भी किया था.

दक्षिण दिशा में यमुना तट पर है यह मंदिर : वह बताते हैं कि प्रयागराज शहर के दक्षिण दिशा में यमुना नदी के तट पर महाशक्तिपीठ ललिता देवी के प्राचीन मंदिर का विशेष महत्व है. मान्यता के अनुसार, मां का यह मंदिर पौराणिक काल से स्थित है. पवित्र संगम में स्नान के पश्चात इस महाशक्तिपीठ में दर्शन-पूजन से भक्‍तों की मनोकामना पूरी होती है. ललिता देवी के दिव्य स्वरूप का दर्शन-पूजन करने के लिए देशभर से श्रद्धालु आते हैं.

मंदिर के पुजारी राज भूषण मिश्र बताते हैं कि मान्यता है कि धर्म और आध्यात्मिक की नगरी प्रयागराज में भी तीन शक्तिपीठ ललिता देवी, कल्याणी देवी और अलोप शंकरी देवी हैं. प्रयागराज के पुराने शहर मीरापुर में स्थित ललिता देवी मंदिर इन्हीं शक्तिपीठों में से एक हैं. जिसकी महिमा निराली है. मां ललिता का दरबार भक्तों से सदैव भरा रहता है. नवरात्र के समय में दर्शन-पूजन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. मान्यता है कि ललिता देवी के दरबार में किया गया अनुष्ठान कभी व्यर्थ नहीं जाता.

प्रयागराज : शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है. इन नौ दिनों में देवी के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. जिले में स्थित तीन शक्तिपीठों में एक मां ललिता देवी का मंदिर भी है. 51 शक्तिपीठों में से एक मां ललिता का विशेष महत्व है. मान्यता है कि यहां माता सती की अंगुलियां गिरी थीं.





'1950 के आस-पास मंदिर का जीर्णोद्धार' : वह बताते हैं कि तपस्वी संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने 1950 के आस-पास मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर भव्य स्वरूप दिया. पिछले कुछ वर्षों में मंदिर का कायाकल्प करते हुए नया स्वरूप दिया गया, योगी सरकार ने मंदिर को अब भव्य रूप दिया है.

दूर-दूर से दर्शन को आते हैं श्रद्धालु : मंदिर में पूजा करने आए श्रद्धालु कल्पना, श्वेता, प्रकाश बताते हैं कि मान्यता है कि मां ललिता के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता. मां के दरबार में सच्चे हृदय से शीश झुकाकर स्तुति करने वाले को आर्थिक व सामाजिक संपन्नता मिलती है. यही कारण है कि दूर-दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं. वह बताते हैं कि मान्यता है कि संगम स्नान के बाद मां के दर्शन से मनोकामना पूरी होती है.









मंदिर के पुजारी बताते हैं कि पौराणिक मान्यता के अनुसार, सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष द्वारा दामाद भगवान शिव का अपमान न सह सकीं तो उन्होंने नाराज होकर यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लिया था. जब यह बात भगवान शिव को पता चली तो वह शव को लेकर क्रोध में विचरण (तांडव) करने लगे. माता सती से भगवान शिव के मोह को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया.

माता का भव्य दरबार सजाया गया : चक्र से कटकर अलग होने पर जिन 51 स्थान पर सती के अंग गिरे वह पावन स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ. प्रयागराज में सती, की हस्तांगुलिका (दाहिने हाथ की तीन उंगलियां) गिरीं, इसलिए यहां पर माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के स्वरूप में मां ललिता देवी का पूजन किया जाता है. प्रसाद के रूप में हलवा और चना चढ़ाया जाता है. शारदीय नवरात्र में संगम नगरी प्रयागराज के सभी मंदिरों में माता का भव्य दरबार सजाया गया है. मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कालिंदी के तट पर स्थित शक्ति पीठ ललिता देवी में अष्टधातुओं, पंचामृत और फूलों से देवी का श्रृंगार किया जाता है.

मंदिर के पुजारी बताते हैं कि श्री यंत्र को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है और इसे वैभव की देवी लक्ष्मी का वाहक माना जाता है. मान्यता है कि इसकी अभिमंत्रित साधना भक्तों के दारिद्रय दूर कर उनके यहां लक्ष्मी का पदार्पण कराती हैं. साथ ही ऐश्वर्य, संतान, ज्ञान व शक्ति भी प्रदान करती हैं. मत्स्य पुराण में 108 शक्तिपीठों में यह नाम मां ललिता दिया गया है.





