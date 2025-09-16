ETV Bharat / state

नवरात्रि में दुर्गा पंडालों में मर्यादित गरबा नृत्य, विहिप और बजरंग दल ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर: शक्ति के प्रतीक नवरात्रि की तैयारी देशभर में चल रही है. नवरात्र के दिनों में गरबा का आयोजन मंदिर और दुर्गा पंडालों में किया जाता है. कुछ जगहों पर गरबा के दौरान अश्लीलता देखने को मिलती है. इस पर रोक लगाने के लिए सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा.

नवरात्रि में गरबा को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन: विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री बंटी कटरे ने बताया "गरबा नृत्य का आयोजन सामाजिक संबंधों को मजबूत करता है. समाज में एकता और प्रेम के भाव का प्रसार करता है. जिससे शारीरिक व्यायाम एवं मानसिक शांति की भी अनुभूति होती है. शहर के मन्दिर और दुर्गा पंडालों में गरबा नृत्य का आयोजन किया जाता है. यह हिन्दुओं का धार्मिक आयोजन है. एक आदर्श गरबा नृत्य के आयोजन को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है."