ETV Bharat / state

नवरात्रि के पावन असवर पर कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे जयराम ठाकुर, माता के जयकारे से मंदिर गुंजायमान

नवरात्रि के पहले दिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपनी धर्मपत्नी संग कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे. उन्होंने मां काली के दरबार में शीश नवाया और प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान जयराम ठाकुर ने कहा कि, "यह पर्व शक्ति और भक्ति का प्रतीक है. मां दुर्गा से प्रदेश को आपदा से राहत देने और लोगों को सुख-शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है."

शिमला: शक्ति की देवी मां दुर्गा के उपासना का महापर्व नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के सभी बड़े शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. राजधानी शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर भारी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और मां भगवती के दरबार में पूजा-अर्चना की. श्रद्धालुओं ने प्रदेश की खुशहाली और आपदा से मुक्ति के लिए माता से प्रार्थना की. नवरात्रि के पावन अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी अपनी पत्नी के संग कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-आराधना के लिए पहुंचे.

प्रदेश की खुशहाली के लिए कालीबाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना

शारदीय नवरात्रि के शुभारंभ पर शिमला के काली बाड़ी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे. मंदिर के पुजारी ने बताया कि, "माता रानी पूरे प्रदेश पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आपदा के साये से सभी को निजात मिले और हर कोई सुख-समृद्धि से जीवन व्यतीत करें. इस कामना के साथ नवरात्रि के पावन अवसर पर माता की पूजा-अर्चना की गई. आज प्रथम दिवस माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है. 9 दिनों तक इसी तरह माता के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी."

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

माता के जयकारे से मंदिर गुंजायमान

वहीं, नवरात्रि के पावन अवसर पर माता के दरबार में पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि, पहले नवरात्रि पर मंदिर में आकर पूजा और प्रार्थना की. मां दुर्गा सभी को शक्ति और संबल प्रदान करें. मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि इस बार आपदा से हिमाचल प्रदेश में काफी लोगों को नुकसान पहुंचा है. माता रानी से यही प्रार्थना है कि हम सभी पर कृपा बनाए रखें. मंदिर परिसर में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है. प्रदेश के सभी मंदिर माता के जयकारे से गुंजायमान हैं.

नवरात्रि पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर (ETV Bharat)

माता के दरबार में भक्तों का तांता

शारदीय नवरात्रों को लेकर प्रदेशभर में धार्मिक उत्साह का माहौल है. मंदिरों में भव्य सजावट की गई है और भक्तों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. श्रद्धालु उपवास रखकर और हवन-पूजन कर मां दुर्गा की आराधना में लीन हैं. राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में भी पहले नवरात्र पर श्रद्धा और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है.

ये भी पढ़ें: यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ये भी पढ़ें: नवरात्रि को लेकर कुल्लू में सज गया माता का दरबार, मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता