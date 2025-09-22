ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि : देशनोक करणी माता की महिमा, 'चूहा वाली देवी' के दर्शन करने आते हैं भक्त

करणी माता मंदिर ( ETV Bharat Bikaner )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 22, 2025 at 10:20 AM IST | Updated : September 22, 2025 at 10:43 AM IST 3 Min Read

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक स्थित करणी माता का मंदिर पूरी दुनिया में अपने आप में अनूठा है. दरअसल, 'चूहा वाली देवी' के रूप में विख्यात मां करणी के मंदिर में विचरण करते अनगिनत चूहों का रहस्य अपने आप में अनूठा है, जो यहां पहली बार आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं के लिए किसी अजूबे से काम नहीं है. मां करणी का चमत्कार : मां करणी की कथा का वाचन करने वाले करणी कथा वाचक महंत डॉ. करणी प्रताप सिंह कहते हैं कि आज से 650 साल पहले मां आदिशक्ति स्वरूप करणी माता का अवतरण हुआ. उस समय से लेकर आज तक मां करणी के कई चमत्कार देखने और सुनने को मिले हैं. वह कहते हैं कि चूहों वाली देवी का मंदिर के रूप में इस मंदिर की पहचान अपने आप में एक चमत्कार है, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया. वे बताते हैं कि यहां विचारण करने वाले चूहे जिन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है, वे अनगिनत रूप में होने के बावजूद यहां आने वाले किसी भी भक्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी चीज को कुतरा है. पढे़ं. एक श्राप के कारण महाराजा ने की थी मां करणी की उपासना, ठीक होने पर करवाया मंदिर का निर्माण

