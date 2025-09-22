ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि : देशनोक करणी माता की महिमा, 'चूहा वाली देवी' के दर्शन करने आते हैं भक्त

बीकानेर की देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में नवरात्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

करणी माता मंदिर
करणी माता मंदिर (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर देशनोक स्थित करणी माता का मंदिर पूरी दुनिया में अपने आप में अनूठा है. दरअसल, 'चूहा वाली देवी' के रूप में विख्यात मां करणी के मंदिर में विचरण करते अनगिनत चूहों का रहस्य अपने आप में अनूठा है, जो यहां पहली बार आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं के लिए किसी अजूबे से काम नहीं है.

मां करणी का चमत्कार : मां करणी की कथा का वाचन करने वाले करणी कथा वाचक महंत डॉ. करणी प्रताप सिंह कहते हैं कि आज से 650 साल पहले मां आदिशक्ति स्वरूप करणी माता का अवतरण हुआ. उस समय से लेकर आज तक मां करणी के कई चमत्कार देखने और सुनने को मिले हैं. वह कहते हैं कि चूहों वाली देवी का मंदिर के रूप में इस मंदिर की पहचान अपने आप में एक चमत्कार है, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं ढूंढ पाया. वे बताते हैं कि यहां विचारण करने वाले चूहे जिन्हें स्थानीय भाषा में काबा कहा जाता है, वे अनगिनत रूप में होने के बावजूद यहां आने वाले किसी भी भक्त को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी चीज को कुतरा है.

देशनोक करणी माता की महिमा, सुनिए... (ETV Bharat Bikaner)

वंशज के रूप में हैं : कथा का जिक्र करते हुए महंत डॉ. करणी प्रताप सिंह कहते हैं कि देवी मां करणी ने 84 लाख योनियों के चक्र से अपने वंशजों को मुक्त कर दिया. उनके वंशज निधन होने पर वो वापिस काबा बनकर मंदिर में रहते हैं और काबा से फिर अगला जन्म वापस वंशज के रूप में ही लेता है. वे कहते हैं कि देवी मां करणी आदिशक्ति मां दुर्गा का स्वरूप हैं और आश्विन शुक्ल सप्तमी को मां करणी का जन्म उत्सव मनाया जाता है. नवरात्रि में मंदिर में मां करणी की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और इस दौरान देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में दर्शन के लिए आते हैं.

करणी माता मंदिर
करणी माता मंदिर (ETV Bharat Bikaner)

दो राज्यों की स्थापना : सिंह कहते हैं कि जिस समय मुगल आक्रांता हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर रहे थे उसे समय देवी का अवतार हुआ और उसे समय बीकानेर और जोधपुर राज्य की नींव मां करणी ने रखी थी. सामाजिक समरसता का एक उदाहरण मां करणी से सीखा जा सकता है, जिन्होंने उस वक्त अलग-अलग जाति के लोगों पर अपनी कृपा की और आज भी उसे परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है. मां करणी की कृपा से अब तक वे 97 करणी कथा वाचन कर चुके हैं और देश के अलग-अलग 16 राज्यों के साथ ही दुबई और सिंगापुर में भी मां करणी की कथा का वाचन हुआ है.

यहां विचारण करते हैं चूहे
यहां विचारण करते हैं चूहे (ETV Bharat Bikaner)
