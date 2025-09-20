ETV Bharat / state

नवरात्रि 2025: घट स्थापना का मुहूर्त, किन बातों का रखें ध्यान, कहां की हो मिट्टी, जानिए सब कुछ

नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है इसलिए इसकी स्थापना विधि भी जानना जरूरी है.

NAVRATRI 2025 GHAT STHAPNA MUHURT
घट स्थापना का मुहूर्त, किन बातों का रखें ध्यान, कहां की हो मिट्टी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 20, 2025 at 7:50 PM IST

रायपुर: नवरात्र का पावन पर्व 22 सितंबर से शुरू हो रहा है. इस बार नवरात्रि का पर्व नौ दिनों का न होकर 10 दिनों का रहने वाला है. 22 सितंबर से शुरू होकर नवरात्रि 1 अक्टूबर तक होगी. ऐसे में नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त किस समय होगा. अभिजीत मुहूर्त कौन सा होगा. घट स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. इसके लिए मिट्टी कहां से लाई जानी चाहिए. जिससे घट स्थापना किया जा सके. आईए जानते हैं इन्हीं सब बातों को ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी से...

जानिए मुहूर्त: ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने बताया कि इस साल 22 सितंबर अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दिन सोमवार है. रात्रि 2:57 तक प्रतिपदा होगी. इसलिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से रात्रि 8:06 तक रहेगा. अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो इसे काफी शुभ माना जाता है. यह सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:39 तक को अभिजीत मुहूर्त माना गया है.

नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है इसलिए इसकी स्थापना विधि भी जानना जरूरी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घट स्थापना करते समय इन बातों का रखें ध्यान: जो भी व्यक्ति नवरात्रि में व्रत करता है. यह शक्ति की उपासना है. इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें. आहार का संयम करें. वाणी पर संयम रखें. झूठ सच फरेब मांस मदिरा से दूर रहें. जो व्रती हो वह व्रत के नियम का पालन करें. अपने अंतःकरण में श्रद्धा रखें. पुरुषों को दाढ़ी और बाल नहीं कटाने चाहिए. तला भुना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए. जिन घरों में कलश की स्थापना नवरात्रि के दौरान होती है, उस पूरे घर के लोगों को मर्यादा का पालन करना चाहिए.

घटस्थापना के लिए मिट्टी कहां की होनी चाहिए: यह बहुत साफ बात है कि जब आप घटस्थापना कर रहे हैं तो मिट्टी साफ जगह से आनी चाहिए. अब सवाल उठता है कि साफ जगह क्या हो सकती है? इसका निर्णय आप करें, तालाब या नदी के किनारे जहां की मिट्टी खराब हो वहां की मिट्टी नहीं लानी चाहिए. आप किसी खेत की मिट्टी या फिर गंगा किनारे की मिट्टी ले आएं. या फिर नदी के किनारे साफ वाली जगह की मिट्टी लेकर आएं. ऐसी मिट्टी जिस पर कीड़े मकोड़े हो या गंदी जगह से हो ऐसी मिट्टी का प्रयोग घट स्थापना के लिए नहीं करना चाहिए.

NAVRATRI 2025GHAT STHAPNA MUHURTघट स्थापना का मुहूर्तनवरात्रि 2025NAVRATRI 2025 GHAT STHAPNA MUHURT

