शारदीय नवरात्रि : यहां होती है देवी के घुटने की पूजा, मंदिर ध्वस्त करने आए मुगल सेना पर मधुमक्खियों ने किया था हमला

शारदीय नवरात्रि के मौके पर आज पढ़िए खारे पानी की झील के बीचों-बीच स्थित मां शाकंभरी धाम की महिमा.

शाकंभरी माता
शाकंभरी माता
जयपुर: राजस्थान को भक्ति और शक्ति की धरती कहा जाता है. शक्ति की उपासना के महापर्व के मौके पर आज हम आपको ले चलते हैं सांभर झील के बीचों-बीच स्थित शाकंभरी माता के धाम पर, जहां देवी के घुटने की पूजा होती है. पुजारी महेश कुमार व्यास बताते हैं कि इस मंदिर का इतिहास करीब 1700 साल पुराना है. जन-जन की आस्था का केंद्र शाकंभरी माता चौहान वंश की कुलदेवी हैं. इसके अलावा कई जातियों के अलग-अलग 116 गोत्र के लोग भी कुलदेवी के रूप में माता शाकंभरी की पूजा करते हैं. मान्यता है कि वे अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में आते हैं और देवी उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं.

झील के बीचों बीच बना है माता का मंदिर : वे बताते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील 'सांभर झील' के बीचों-बीच पहाड़ी पर बना है शाकंभरी माता का मंदिर. मान्यता है कि मुगल सेना जब मंदिर को ध्वस्त करने पहुंची तो मधुमक्खियों के एक बड़े झुंड ने हमला कर सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया.

शाकंभरी माता की महिमा

बादशाह जहांगीर ने जब यह खबर सुनी तो उसे इस पर भरोसा नहीं हुआ और वह खुद माता के दरबार में पहुंचा. मुगल बादशाह जहांगीर ने माता के मंदिर में जल रही अखंड ज्योत पर लोहे के सात तवे रखवा दिए, लेकिन सभी तवों को चीरकर ज्योत बाहर निकली. इसके बाद बादशाह जहांगीर ने भी माता का चमत्कार माना और पहाड़ी पर छतरी भी बनवाई.

शाकंभरी माता
शाकंभरी माता मंदिर.

पढे़ं. शारदीय नवरात्रि : जयपुर में भी कर सकते हैं मां वैष्णो देवी के दर्शन, दुर्गम पथरीले रास्तों से होकर पहुंचते हैं श्रद्धालु

देवी के आशीर्वाद से बनी नमक की झील : मंदिर प्रबंधन न्यास के मैनेजर अजय जोपट बताते हैं कि चौहान वंश के राजा वासुदेव चौहान शाकंभरी माता के अनन्य भक्त थे. उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने मनोवांछित वरदान मांगने को कहा. राजा ने चांदी का वरदान मांगा तो देवी ने शर्त रखी कि जितनी दूर तक उसका घोड़ा दौड़ेगा, वहां चांदी की खान हो जाएगी. माता के आशीर्वाद से चांदी की खान हुई, लेकिन राजा की माता ने समझाया कि इस अकूत संपदा के लिए जमकर मारकाट होगी. राजा की विनती पर माता ने चांदी की खान को कच्ची चांदी यानी नमक में बदल दिया.

दर्शन के लिए जुटे भक्त
दर्शन के लिए जुटे भक्त

पढे़ं. शारदीय नवरात्रि : देशनोक करणी माता की महिमा, 'चूहा वाली देवी' के दर्शन करने आते हैं भक्त

देवी शाकंभरी को हरी सब्जी और फल हैं प्रिय : उनका कहना है कि देवी के शाकंभरी स्वरूप का पौराणिक ग्रंथों में भी उल्लेख है. कहा जाता है कि अपने भक्तों को भयंकर दुर्भिक्ष (अकाल) से बचाने के लिए देवी ने अपने नेत्रों के आंसुओं से बारिश की. शाकंभरी माता को वनस्पति की देवी माना जाता है, इसलिए यहां आने वाले भक्त हरी सब्जियां और फल का प्रसाद खास तौर पर चढ़ाते हैं. इसके अलावा नारियल, मखाने, मिश्री और अन्य मिष्ठान्न का भी देवी को भोग लगाया जाता है. हर साल जब नमक की पहली खेप तैयार होती है तो नमक उत्पादन करने वाले लोग नमक भी माता के चरणों में अर्पित करते हैं.

सांभर झील के बीचों-बीच स्थित है धाम
सांभर झील के बीचों-बीच स्थित है धाम

पढे़ं. जयपुर में सजेगा 40 फीट ऊंचा त्रिकूट पर्वत, बर्फीली गुफाओं में विराजेंगी मां वैष्णो देवी

देश के कुल उत्पादन का सात फीसदी सांभर का : वे बताते हैं कि सांभर झील करीब 90 वर्गमील में फैली है. भौगोलिक रूप से सांभर झील तीन जिलों (जयपुर, अजमेर और नागौर) में फैली है. यहां की जमीन में लवण की मात्रा इतनी है कि बारिश का मीठा पानी यहां गिरकर कुछ ही दिनों में खारा हो जाता है. सांभर झील के आसपास बड़ी संख्या में नमक उत्पादन होता है. खारे पानी को क्यारियों में डालकर नमक बनाया जाता है.

शाकंभरी माता मंदिर
शाकंभरी माता मंदिर

इन तीनों जिलों के हजारों लोग नमक उत्पादन और व्यापार से जुड़े हैं. देश के कुल नमक उत्पादन में करीब सात फीसदी भागीदारी सांभर के नमक की होती है. सांभर झील का नमक देशभर में अलग-अलग ब्रांड से मिलता है. खास बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा NaCl कंटेंट होता है, जो इस नमक को अपने आप में खास बनाता है.

