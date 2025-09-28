ETV Bharat / state

नवरात्रि के पावन अवसर पर माता हाटकोटी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता, चमत्कारिक मूर्ति की पूजा से पूर्ण होती है मनोकामना!

नवरात्रि के पावन अवसर पर माता हाटकोटी मंदिर में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु. मांदिर को लेकर श्रद्धालुओं में है विशेष मान्यता.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
माता हाटकोटी मंदिर (ETV Bharat GFX)
रामपुर बुशहर: हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू उपमंडल में स्थित प्रसिद्ध माता हाटकोटी मंदिर में इन दिनों भारी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लेकर शाम तक पहुंच रहे हैं. देवभूमि हिमाचल के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल इस प्राचीन मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है. नवरात्रि के पावन अवसर पर दूर-दराज से आए श्रद्धालु माता हाटकोटी के दर्शन कर आशीर्वाद लेते हैं. स्थानीय प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं. मंदिर परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में सफाई एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा मंदिर समिति की ओर से प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है. मंदिर प्रबंधन समिति ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रद्धा और अनुशासन बनाए रखते हुए दर्शन करें.

माता हाटकोटी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता

मंदिर के पुजारी व गुर ओमप्रकाश शर्मा कहते हैं कि, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला में कई धार्मिक स्थल हैं और उनमें से अधिकांश प्राचीन काल से हैं. शिमला का हाटकोटी मंदिर हाटकोटी की रहस्यमयी घाटी में स्थित है. ये मंदिर पत्थरों से बने हैं और इस क्षेत्र के अन्य मंदिरों की तुलना में काफी अनोखे हैं. मान्यता है कि श्री आदि शंकराचार्य ने हाटकोटी के मंदिरों की स्थापना की थी. जबकि कुछ लोगों के अनुसार, ये मंदिर तीसरी शताब्दी ईसवी में निर्मित हुए थे, जबकि कुछ अन्य मानते हैं कि इसका निर्माण बाद में हुआ था.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है हाटकोटी मंदिर (ETV Bharat)

मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा कहते हैं, "मान्यता है कि माता हाटकोटी का यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और यहां मां हाटकोटी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां आने वाले श्रद्धालु अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. रोहड़ू के स्थानीय लोगों के साथ-साथ शिमला, सिरमौर, सोलन और पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचते हैं."

हाटकोटी मंदिर को लेकर है अद्भुत मान्यता

मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश शर्मा ने बताया कि, हाटकोटी मंदिर को न केवल देवी दुर्गा और भगवान शिव के रूप में मुख्य देवताओं के रूप में विशेष श्रद्धा दी जाती है, बल्कि बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला, घने जंगलों की हरी ढलानों और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच घाटियों की अद्भुत पृष्ठभूमि के लिए भी यह पवित्र स्थल खास है. कई लोग इसकी सुरम्य प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन और शांत वातावरण के लिए यहां आना पसंद करते हैं. आसपास के स्थानों में विशेष रूप से पब्बर नदी के तट पर पिकनिक का आयोजन किया जाता है.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
माता हाटकोटी मंदिर क्यों है खास? (ETV Bharat GFX)

ओमप्रकाश शर्मा ने कहा कि, "माता हाटेश्वरी हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली देवियों में से एक हैं. इसलिए यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के निवासियों के साथ-साथ शिमला घूमने आने वाले लोगों द्वारा भी सुशोभित और प्रशंसित है. किसी व्यक्ति के लिए शिमला यात्रा इस अद्भुत मंदिर परिसर में कदम रखे बिना अधूरी मानी जाती है. इस परिसर में सदियों पुराने पत्थर के मंदिर हैं."

हाटकोटी मंदिर की वास्तुकला

मंदिर के पुजारी ने बताया कि, "प्रदेश के सबसे खास माने जाने वाले हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक होने के अलावा, हाटकोटी मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला चमत्कार के लिए भी सराहा जाता है. इस मंदिर में देवी दुर्गा की पूजा देवी महिषासुर मर्दिनी के रूप में की जाती है, जो देवी दुर्गा के सबसे शक्तिशाली अवतारों में से एक हैं. मूर्ति लगभग 1.2 मीटर ऊंची है और यह 'अष्टधातु' (8 कीमती धातुओं) से बनी है. मूर्ति एक गर्भगृह में स्थापित है और इस कांस्य मूर्ति से एक प्रकाश निकलता है."

Mata Hatkoti Temple Shimla District
माता हाटेश्वरी को लेकर श्रद्धालुओं में अद्भुत मान्यता (ETV Bharat GFX)

हाटकोटी मंदिर में पिछले कई वर्षों से आ रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि, मूर्ति के दोनों ओर कुछ शिलालेख हैं, लेकिन शिलालेखों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है. हाटकोटी मंदिर परिसर के भीतर, भगवान शिव की एक अलग मंदिर में पूजा की जाती है. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि पूजे जाने वाले शिवलिंग की चौड़ाई प्रवेश द्वार से अधिक है. मंदिर परिसर में कई अन्य मंदिर हैं.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
हाटकोटी माता (ETV Bharat)

मंदिर परिसर में है कीर्तन घर

मंदिर परिसर में एक प्रार्थना कक्ष है जिसे 'कीर्तन घर' कहा जाता है और एक विश्राम गृह (धर्मशाला) भी है. बलि देने और अन्य अनुष्ठानों के लिए, परिसर में एक अलग कक्ष है, जिसे यज्ञशाला कहा जाता है. इस कक्ष के मध्य में एक हवन कुंड है. मंदिर परिसर में एक और कक्ष, 'सत्संग भवन' भी स्थित है. इस कक्ष में एक समय में लगभग 350 लोग बैठ सकते हैं. इस मंदिर की स्थापत्य शैली इस तथ्य की पुष्टि करती है कि इन मंदिरों का निर्माण गुप्त शासकों के काल (6वीं ईसवी से 9वीं ईसवी) के दौरान हुआ था.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
वास्तुकला को लेकर खास है माता हाटकोटी मंदिर (ETV Bharat)

हाटकोटी मंदिर का ऐतिहासिक महत्व

मंदिर के पुजारी ओमप्रकाश कहते हैं कि, "मंदिर परिसर में कुछ पत्थर के मंदिर बिखरे हुए हैं और उनकी संख्या लगभग पांच है. ये मंदिर आकार के घटते क्रम में हैं. मान्यता है कि इन मंदिरों का उपयोग पंच पांडवों ने अपने खिलौनों के घर के रूप में किया था. कुछ लोगों का मानना ​​है कि इन मंदिरों का संबंध 'महाभारत' से है. मंदिर की सतह के नीचे एक सुरंग है जो लगभग छह फीट ऊंची और साढ़े तीन फीट चौड़ी है. कुछ किंवदंतियों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था."

हाटकोटी मंदिर में मेले का आयोजन

मंदिर के पुजारी ने अनुसार, हाटकोटी मंदिर में कई मेले और उत्सव आयोजित होते हैं. अप्रैल और अक्टूबर/नवंबर के महीनों में आस-पास के क्षेत्रों के साथ-साथ दूर-दराज के क्षेत्रों से भी हजारों भक्त इस मंदिर में आते हैं. अप्रैल में चैत्र नवरात्रि और अक्टूबर में आश्विन नवरात्रि मनाई जाती है. इन अवसरों पर मेले लगते हैं. मां दुर्गा के शक्ति रूप की पूजा करने वाले श्रद्धालु इस मंदिर में बकरे/भेड़ की बलि चढ़ाते हैं. वहीं, देवी दुर्गा के 'वैष्णवी' रूप की पूजा करने वाले भक्त हलवा प्रसाद और फूल चढ़ाते हैं.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है हाटकोटी मंदिर (ETV Bharat)

हाटकोटी मंदिर कैसे पहुंचें?

हाटकोटी मंदिर पब्बर नदी के किनारे स्थित है. यह मंदिर शिमला से लगभग 105 किलोमीटर दूर शिमला-रोहड़ू मार्ग पर स्थित है. हाटकोटी मंदिर पहुंचने के लिए, श्रद्धालु शिमला-रोहड़ू सड़क मार्ग का उपयोग कर सकते हैं जो ठियोग, खारा, पत्थर और कोटखाई जैसे स्थानों से होकर गुजरता है. इस सड़क पर पर्याप्त संख्या में निजी और सार्वजनिक बसें चलती हैं. इस मार्ग पर टैक्सी सेवाएं भी उपलब्ध हैं. मंदिर परिसर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु निजी वाहनों का भी उपयोग कर सकते हैं. सड़क मार्ग से जाने वाले श्रद्धालु देहरादून-हाटकोटी मार्ग को पसंद करते हैं. यह सड़क त्यूणी, चकराता, देवबन और आराकोट जैसे स्थानों से होकर गुजरती है. यहां से निकटतम हवाई अड्डा शिमला हवाई अड्डा है और निकटतम रेलवे स्टेशन शिमला रेलवे स्टेशन है जो नैरो गेज द्वारा कालका से जुड़ा हुआ है.

Mata Hatkoti Temple Shimla District
नवरात्रि में माता के दरबार में लगता है श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

हाटकोटी मंदिर खुलने का समय

मंदिर के पुजारी के अनुसार, हाटकोटी मंदिर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है. मंदिर में प्रवेश निःशुल्क है. मंदिर परिसर में फोटोग्राफी की भी अनुमति है. शारदीय और चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में अगर नवरात्रि के अवसर पर माता का दर्शन करने आ रहे हैं तो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना बेहतर हो सकता है.

