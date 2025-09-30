गोरखपुर में युवक की पीट पीटकर हत्या, तीन अन्य की हालत गंभीर, बाइक टक्कर के बाद भीड़ ने चारों पर किया हमला
सहजनवा क्षेत्र में बाइक की आमने सामने टक्कर के बाद भीड़ ने युवक की पीट पीटकर की हत्या
गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर जिले के सहजनवां इलाके में एक छात्र की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. 11वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र आकाश निषाद सोमवार की रात दुर्गा पूजा देखने दोस्तों के साथ बाइक से गया था. रास्ते में दूसरी बाइक से आमने-सामने टक्कर हो गई. इसके बाद लोगों ने उस पर हमला कर पिटाई कर दी. गंभीर हालत में परिजन उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज लेकर गए. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. मृतक सहजनवां के पाली बनकटिया का निवासी था. वहीं घटना से पूर्व का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. पुलिस फुटेज के आधार पर भी आरोपियों की पहचान में जुटी है. वहीं हत्या से आक्रोशित परिजन देर रात को ही शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करने लगे. पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजने को तैयार हुए.
वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि रात करीब 12 बजे आकाश सिनेमा रोड से आगे निकला, तभी उनकी गाड़ी की टक्कर दूसरे बाइक से हो गई. परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के बाद दंबगों ने आकाश को घेरकर उसकी पिटाई शुरू कर दी. मारते-मारते उसे अधमरा करके छोड़ा. साथ गए तीन युवक निक्की (12), विशाल (15) और रंजीत (15) को भी दंबगों ने मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने गंभीर हालत में सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया. जहां आकाश निषाद को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पूरे मामले पर सहजनवा थानाध्यक्ष महेश चौबे ने कहा है कि इस मामले में FIR पंजीकृत कर ली गई है. घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है.
प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या, एक अन्य की हालत गंभीर
मुजफ्फरनगर: जिले के नई मंडी कोतवाली इलाके के पटेल नगर में सोमवार देर रात करीब 2 बजे दो पक्षों के बीच हुए विवाद दौरान हुई चाकूबाजी में 22 वर्षीय युवक शिवा की मौत हो गई, जबकि 20 वर्षीय ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिला इलाज जिला चिकित्सालय में जारी है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ जारी है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने बताया कि किसी लड़की से अफेयर को लेकर यह घटना हुई है, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.
