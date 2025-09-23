ETV Bharat / state

जानिए सरगुजा में किन नामों से होती है आदि शक्ति की पूजा

अलग अलग नामों से होती है मां की पूजा: साहित्यकार अजय कुमार चतुर्वेदी ने सरगुजा अंचल के शक्तिपीठ देवी स्थलों पर ग्रामीणों, पुजारी, बैगा, और स्थानीय लोगों से जानकारी लेकर शोध कार्य किया है. अजय चतुर्वेदी ने बताया कि "सरगुजा अंचल में विभिन्न नामों से आदिशक्ति की पूजा अर्चना की जाती है. अंबिकापुर में सरगुजा राज परिवार की कुल देवी और सरगुजा अंचल की आराध्य देवी जगत जननी मां महामाया के नाम से, सूरजपुर जिले के देवीपुर में महामाया और ओडगी तहसील के कुदरगढ़ में कुदरगढ़ी देवी के नाम से पूजा होती है. रामानुजगर विकासखंण्ड के पंपापुर में महामाया और मंदिरों की नगरी प्रतापपुर में मां समलेश्वरी, मां महामाया और मां काली की पूजा होती है. रमकोला में ज्वालामुखी देवी और खोपा ग्राम में खोपा देव के नाम से देवी की पूजा-अर्चना की जाती है''.

सरगुजा: आश्विन और चैत्र माह के 9 दिन देवी उपासना के लिए होते हैं. आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक दुर्गा पूजा की रौनक रहती है. इस अवसर पर आदिशक्ति के विभिन्न रूपों की पूजा होती है. सरगुजा के जनजातीय समुदाय के लोग भी आदिशक्ति की पूजा पारंपरिक ढंग से करते हैं.

महामाया मंदिर में बड़की माई की होती है पूजा: साहित्यकार अजय कुमार चतुर्वेदी बताते हैं कि शंकरगढ़ चलगली के महामाया मंदिर में बड़की माई के नाम से पूजा की जाती है. यहां देवी मां का स्वरूप नगाड़े में विराजमान है. इसलिए मंदिर का पुजारी (बैगा) मां के खड़ग और नगाड़े की पूजा विधि विधान से राजपरिवार के तत्कालीन उत्तराधिकारी से करावाता है. मां महामाया सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है. चलगली महामाया मंदिर में राज परिवार की कुलदेवी और आदिवासी अंचल की आराघ्य देवी के रूप में पूजित हैं. यहां प्रत्येक वर्ष अश्विन नवरात्रि के अवसर पर पंचमी तिथि को शंकरगढ़ राजपरिवार के वर्तमान उत्तराधिकारी की ओर से विशेष पूजा अर्चना की जाती है.

मां महामाया हमारी कुलदेवी के रूप में पूजित हैं. इसलिए प्रत्येक अश्विन नवरात्रि की पंचमी को हमारे परिवार के द्वारा विशेष पूजा और नौ कन्याओं को भोज कराया जाता है. प्रायः देखा जाता है कि देवी मंदिरों में किसी मूर्ति या प्रतिमा की पूजा होती है. किंतु चलगली के महामाया मंदिर में केवल मां के खडग और नगाड़े की पूजा होती है. इस संबंध में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि देवी मां का स्वरूप नगाड़े में विराजमान है, इसलिए नगाड़े और मां की खडग की विशेष पूजा होती है: अनुराग सिंह देव, शंकरगढ़ राजपरिवार के वर्तमान उत्तराधिकारी

जशपुर में खुड़िया देवी के नाम से होती है पूजा: साहित्यकार बताते हैं कि सरगुजा अंचल की आराध्य देवी अंबिकापुर की जगत जननी मां महामाया हैं. मां महामाया संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में शक्तिपीठ के रूप में विराजमान हैं. यहां से कुछ दूरी पर मां समलेश्वरी विराजमान हैं. अंबिकापुर की महामाया और समलाया के साथ दोनों ही स्थानों पर मां विंध्यवासिनी विराजित हैं. प्रतापपुर विकास खंड के रमकोला में ज्वालामुखी देवी के नाम से देवी की पूजा होती है. जशपुर जिले में खुड़िया रानी के नाम से देवी की पूजा होती है.