गरबा महोत्सव का समापन : बाड़मेर में दो निर्दलीय विधायकों ने एक साथ खेला गरबा, एक दूसरे की प्रशंसा की

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025 at 11:19 AM IST

4 Min Read
बाड़मेर : शारदीय नवरात्र को लेकर पिछले 10 दिनों से बाड़मेर के विभिन्न गली-मोहल्ले के गरबा महोत्सव में सुनाई देने वाली डांडियों की खनक बुधवार रात को थम गई. इससे पहले शहर में आयोजित एक गरबा महोत्सव में बाड़मेर जिले के दोनों निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और डॉ. प्रियंका चौधरी न केवल एक साथ नजर आए बल्कि उन्होंने एक साथ गरबा खेला ओर इसके बाद दोनों एक दूसरे की प्रशंसा भी की. पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने भी शहर में आयोजित विभिन्न गरबा महोत्सव में शिरकत की.

22 सितंबर से शुरू हुई 10 दिवसीय शारदीय नवरात्र को लेकर शहर में गली-गली मोहल्लों में चल रहे गरबा महोत्सव का बुधवार रात को समापन हुआ. शहर के शारदा ग्राउंड, पुराना जाटावास, अग्रवाल भवन, सुमेर गोशाला, स्टेशन रोड, आजाद चौक समेत जगह-जगह गरबों के पंडाल में नवरात्रि के अंतिम दिन अम्बे मां, गुजराती, राजस्थानी गीतों की धुन पर युवक-युवतियां कदम व ताल मिलाते नजर आए. पुरस्कार वितरण के साथ ही 10 दिवसीय गरबा महोत्सव संपन्न हुआ. समापन समारोह में आयोजनों की ओर से विधायकों समेत कई नेताओं को बुलाया गया.

शहर के कल्याणपुरा में आयोजित गरबा महोत्सव में शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और बाड़मेर से निर्दलीय विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी अतिथि ने रूप में शिरकत की. इस दौरान दोनों निर्दलीय विधायकों ने एक साथ डांडिया खेलते हुए गरबा महोत्सव का आनंद लिया. वहीं, इन दोनों विधायकों के जाने के बाद हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व विधायक मेवाराम जैन भी गरबा पहुंचे.

विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने अपने संबोधन की शुरुआत में भाटी की प्रसंशा करते हुए कहा कि बाड़मेर, राजस्थान ही नहीं बल्कि देशभर के लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटी इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. उनका स्वागत करते हुए कहा कि नवरात्र को लेकर उत्साह का माहौल है. गरबा महोत्सव में बच्चे अगल-अलग तरह से तैयार हो आए हैं. यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है. उन्होंने कहा कि गरबा गुजरात का है, लेकिन हम राजस्थान में ऐसे खेलते जैसे यह राजस्थान का है. इसी प्रकार राजस्थान का घूमर नृत्य पूरे देशभर में किया जाता है. विविधता में एकता ही हमारे देश की खूबसूरती है. उन्होंने कहा कि देवी मां की हम सब पर सदा कृपा बनी रहे ऐसी कामना करती हूं.

भाटी ने भी अपने सम्बोधन में डॉ. प्रियंका चौधरी की तारीफ में उन्होंने मंच शोभा बढ़ा रही बड़ी बहन और नारी शक्ति की बुलंद आवाज बताया. भाटी ने कहा कि गरबा गुजरात का है, लेकिन राजस्थान और उसमें भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा खेला जाता है. यह एक तरह का एक्ससाइज है और साथ ही यह सभी को एक साथ लाने व जोड़ने का भी काम करते हैं. इसमें सभी आयु और वर्गों के लोग एक साथ मिलकर खेलते हैं. इसे गरबा महोत्सव एक तरह से सबको एक जाजम पर लाने का काम करता है.

भाटी ने आयोजकों से कहा कि आपने हमें आज गरबा खिला दिया. वैसे तो मेरी उम्र गरबा खेलने की है, लेकिन दूसरे वाले गरबा (यानी पॉलिटिक्स) जल्दी हिस्से आ गया. आखिर में भाटी ने कहा कि ये सब एक महीना पहले गरबा क्लास में सीखने जाते हैं. उन्होंने चौधरी से कहा कि आज बराबर गरबा खेल नहीं पाए, लेकिन अगली बार दीदी हम भी सीखेंगे. भाटी की इस बात को सुनकर गरबा नृत्य करने वाले युवक युवतियों में जोश भर आया.

