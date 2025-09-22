ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की होती है आराधना

हिंदू धर्म शास्त्रों में नवरात्र का बड़ा महत्व है. देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा का महापर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गया.

शारदीय नवरात्रि का पहला दिन
शारदीय नवरात्रि का पहला दिन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2025 at 7:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बीकानेर: आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. पहले नवरात्रि यानी प्रतिपदा को मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना होती है. नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है. आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी की शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है.

शास्त्रों के मुताबिक जगतपिता ब्रह्मा ने भगवती मां दुर्गा के नौ रूप को अलग-अलग नाम दिए और देवी के इन नौ रूपों की नवरात्र में पूजा होती है. हर देवी की पूजा का दिन निर्धारित है. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. प्रतिपदा पर घट स्थापना के साथ ही नौ दिनों की पूजा का क्रम शुरू होता है. देवी की आराधना और पूजा करने के साथ ही नौ दिन तक व्रत भी किया जाता है.

मां का नाम 'शैलपुत्री' जानिए क्यों : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि मां पार्वती ही देवी शैलपुत्री हैं. मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं. अपने पिता के नाम से ही इनका नाम हुआ. हिमालय का दूसरा नाम शैल है. हिमालय ने मां भगवती की कठोर तपस्या कर पुत्री रूप में देवी को पाने की इच्छा जताई. देवी ने हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हुए उनकी पुत्री रूप में अवतार लिया. इनका भगवान शंकर से विवाह हुआ. मां पार्वती के स्वरूप शैलपुत्री का पूजन नवरात्र के पहले दिन होता है. जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने देवी के अलग-अलग नौ रूपों का नामकरण किया तो मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी के साथ प्रकट हुईं. इस दौरान उनके हाथों में त्रिशूल था.

पढ़ें. जयपुर का दशहरा: मुस्लिम परिवार बनाता है रावण, पांच पीढ़ियों से निभा रहा है परंपरा

श्वेत पुष्प देवी को है प्रिय : किराडू ने बताया कि देवी के पूजन में सभी पुष्प अर्पित किए जाते हैं. शास्त्रों में पूजन से जुड़े उल्लेख में माता शैलपुत्री को श्वेत पुष्प अतिप्रिय बताया गया है. पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा में श्वेत पुष्प चढ़ाना श्रेयस्कर बताया गया है और इससे मनोरथ सिद्ध होता है. पंडित किराडू ने बताया कि नवरात्र में देवी की आराधना के दौरान मंत्रों का जाप कर साधक वरदान प्राप्त करते हैं. नौ दिन तक नवाहन परायण, देवी अथर्वशीर्ष, दुर्गा सप्तशती, श्रीसूक्त कनकधारा स्तोत्र देवी भागवत, देवी पुराण और रामायण का वाचन और परायण भी होता है.

For All Latest Updates

TAGGED:

शारदीय नवरात्रिनवरात्रि का पहला दिनGODDESS SHAILPUTRI IS WORSHIPPEDNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

Explainer: टैरिफ, वीजा, चाबहार बंदरगाह... अब क्या होगा ट्रंप का अगला कदम? जानें अमेरिकी एक्शन

शुक्ल योग में शुरू हो रहा शारदीय नवरात्रि 2025.. जानें कलश स्थापना और पूजा सामग्री की लिस्ट

NIA में कैंसर, डेंटल, आई ओपीडी जल्द नए ब्लॉक में होगी शुरू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.