शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, मां शैलपुत्री की होती है आराधना

बीकानेर: आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. पहले नवरात्रि यानी प्रतिपदा को मां दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना होती है. नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के बाद मां शैलपुत्री की पूजा का विशेष महत्व है. आश्विन शुक्ल प्रतिपदा यानी की शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है.

शास्त्रों के मुताबिक जगतपिता ब्रह्मा ने भगवती मां दुर्गा के नौ रूप को अलग-अलग नाम दिए और देवी के इन नौ रूपों की नवरात्र में पूजा होती है. हर देवी की पूजा का दिन निर्धारित है. नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है. प्रतिपदा पर घट स्थापना के साथ ही नौ दिनों की पूजा का क्रम शुरू होता है. देवी की आराधना और पूजा करने के साथ ही नौ दिन तक व्रत भी किया जाता है.

मां का नाम 'शैलपुत्री' जानिए क्यों : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि मां पार्वती ही देवी शैलपुत्री हैं. मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं. अपने पिता के नाम से ही इनका नाम हुआ. हिमालय का दूसरा नाम शैल है. हिमालय ने मां भगवती की कठोर तपस्या कर पुत्री रूप में देवी को पाने की इच्छा जताई. देवी ने हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मनचाहा वरदान देते हुए उनकी पुत्री रूप में अवतार लिया. इनका भगवान शंकर से विवाह हुआ. मां पार्वती के स्वरूप शैलपुत्री का पूजन नवरात्र के पहले दिन होता है. जगत पिता भगवान ब्रह्मा जी ने देवी के अलग-अलग नौ रूपों का नामकरण किया तो मां शैलपुत्री वृषभ की सवारी के साथ प्रकट हुईं. इस दौरान उनके हाथों में त्रिशूल था.