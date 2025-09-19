विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का आह्वान, भीलवाड़ा में नवरात्रि के गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री
भीलवाड़ा में शरदीय नवरात्रि के मौके पर गरबा आयोजन समितियों की बैठक.
Published : September 19, 2025 at 5:36 PM IST
भीलवाड़ा: विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शरदीय नवरात्रि के मौके पर भीलवाड़ा में आयोजित गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की बैठक ली. बैठक में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारीयों ने गरबा आयोजन समितियां से आह्वान किया कि गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाए. नवरात्रि के मौके पर देशभर में गरबा महोत्सव का आयोजन होता है. जहां 9 दिन तक पंडालों में मां दुर्गा की अराधना के साथ प्रतिदिन शाम के समय गरबा नृत्य का आयोजन होता हैं. इस बार बिना आधार कार्ड देखे गरबा पांडाल में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत व महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है. आयोजन समिति के पदाधिकारीयों ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि गरबा पंडालों में केवल हिंदू संस्कृति के अनुसार ही आयोजन होंगे और किसी भी प्रकार के अश्लील गानों को बजाना बैन रहेगा.
इसे भी पढ़ें: श्रीमाली समाज का नवरात्रि महोत्सव : फिल्मी गानों से परहेज, मां अंबे के भजनों पर होगा डांडिया
आयोजकों से यह भी अपील की गई कि वे पंडाल में प्रवेश करते समय सभी व्यक्तियों का आधार कार्ड चेक करें. गरबा में किसी भी प्रकार अश्लील और फूहड़ गानों को नहीं चलाएं. वहीं समिति ने सभी माता और बहनों से आग्रह किया कि गरबा में हिंदू संस्कृति के अनुरूप ही वेशभूषा में ही भाग लें. इस प्रस्ताव पर उपस्थित सभी आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं ने सहमति जताई और उन्होंने संगठन को विश्वास दिलाया कि वह सभी अपने कार्यक्रमों में आधार कार्ड चेक करने के साथ ही तिलक लगा कर ही प्रवेश देंगे. बैठक में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, महानगर सहमंत्री सुमित खंडेलवाल, सह मंत्री सुशील सुवालका, बजरंग दल महानगर सह संयोजक पवन ठाकुर, निलेश सोनी, अभिषेक पाराशर और गरबा आयोजन समिति के सौरभ पारीक सहित आयोजन समिति के कई कार्यकर्ता मौजूद थे.