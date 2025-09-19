ETV Bharat / state

विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल का आह्वान, भीलवाड़ा में नवरात्रि के गरबा पंडाल में बिना आधार कार्ड नहीं मिलेगी एंट्री

गरबा आयोजन समिति की बैठक ( फोटो ईटीवी भारत भीलवाड़ा )

September 19, 2025

भीलवाड़ा: विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल द्वारा शरदीय नवरात्रि के मौके पर भीलवाड़ा में आयोजित गरबा आयोजन कराने वाली समितियों की बैठक ली. बैठक में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारीयों ने गरबा आयोजन समितियां से आह्वान किया कि गरबा पंडाल में आधार कार्ड देखकर ही प्रवेश दिया जाए. नवरात्रि के मौके पर देशभर में गरबा महोत्सव का आयोजन होता है. जहां 9 दिन तक पंडालों में मां दुर्गा की अराधना के साथ प्रतिदिन शाम के समय गरबा नृत्य का आयोजन होता हैं. इस बार बिना आधार कार्ड देखे गरबा पांडाल में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल प्रांत सह संयोजक अखिलेश व्यास, बजरंग दल महानगर संयोजक मुकेश प्रजापत व महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि भीलवाड़ा शहर में नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है. आयोजन समिति के पदाधिकारीयों ने बताया कि बैठक में यह भी तय किया गया कि गरबा पंडालों में केवल हिंदू संस्कृति के अनुसार ही आयोजन होंगे और किसी भी प्रकार के अश्लील गानों को बजाना बैन रहेगा.