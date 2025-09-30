ETV Bharat / state

बंगाल की तर्ज पर बाड़मेर में दुर्गा पूजा, मिट्टी से बनी 9 फिट की मां दुर्गा की मूर्ति

बाड़मेर में बंगाली सामज की ओर से दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है.

बंगाल की तर्ज पर बाड़मेर में दुर्गा पूजा उत्सव
बंगाल की तर्ज पर बाड़मेर में दुर्गा पूजा उत्सव (ETV Bharat Barmer)
Published : September 30, 2025 at 9:22 AM IST

बाड़मेर : शारदीय नवरात्र को लेकर इन दिनों बाड़मेर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है. हर कोई मां अम्बे की आराधना में लीन नजर आ रहा है. सीमावर्ती बाड़मेर में रहने वाले प्रवासी बंगाली इसे अछूते नहीं हैं. वो यहां पर अपनी परम्परा के अनुसार बंगाल की तर्ज पर 'दुर्गा पूजा उत्सव' माना रहे हैं. बंगाल के मूर्तिकारों से विशेष तौर पर मिट्टी से मां दुर्गा की 9 फीट ऊंची मुर्ति को जोधपुर से यहां लाया गया है. खास बात यह भी है कि मां दुर्गा की विधिवत रूप से पूजा के लिए बंगाल से पुजारी और ढोल वादकों को बुलाया गया है. आपस में मिलकर धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे हैं.

बीते कई वर्षों से बाड़मेर में रह रहे बंगाल के स्वर्णशिल्पी बंधुओं की ओर से बाड़मेर में बंगाल की तर्ज पर दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन करवाया जा रहा है. शहर के कल्याणपुर में मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई है. वहीं, आसपास के गलियों को भी पूरी तरह सजाया गया है. षष्ठी यानी रविवार रात से शुरू हुआ यह दुर्गा पूजा उत्सव 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा.

पढ़ें. दशहरा मैदान में आ डटा विश्व का सबसे ऊंचा रावण, 221 फीट हुई लंबाई... कोटा में बना रिकॉर्ड

प्रवासी बंगाली क्या बोले, सुनिए (ETV Bharat Barmer)

आयोजक और प्रवासी बंगाली सौरभजीत ने बताया कि वह परिवार सहित पिछले कई सालों से बाड़मेर में निवासरत है. बंगाल में नवरात्रा में दुर्गा पूजा को बड़े धूमधाम के साथ एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है. बाड़मेर में 100 से अधिक बंगाली परिवार रहते हैं, लेकिन कामकाज के चलते कई बार अपने गांव नहीं जा सकते हैं. ऐसे में हम लोग यहां पर दुर्गा पूजा का कार्यक्रम मना रहे हैं. रिंकू सोनी ने बताया कि इस उत्सव को लेकर जोधपुर से बंगाली मूर्तिकारों से मां दुर्गा की करीब 9 फिट की मिट्टी की मूर्ति बनाई है. इसके अलावा चार छोटी मूर्तियां हैं. इनमें लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश ओर कार्तिकेय की करीब ढाई फीट की मूर्तियां बनी हैं.

गलियों को पूरी तरह सजाया गया है
गलियों को पूरी तरह सजाया गया है (ETV Bharat Barmer)

उन्होंने कहा कि विजयदशमी तक यह मनाया जाएगा. दुर्गा मां की पूजा अर्चना होगी. मां दुर्गा की विधिवत रूप से पूजा के लिए बंगाल से पुजारी और ढोल वादकों को बुलाया गया है. आपस में मिलकर धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को मनाएंगे. अष्टमी के दिन जागरण और आखिर में मूर्ति का विसर्जन होगा. इसे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं. इसमे स्थानीय लोगों का भी खूब सहयोग मिल रहा है.

धूम-धाम से मना रहे त्योहार
धूम-धाम से मना रहे त्योहार (ETV Bharat Barmer)

स्थानीय स्वर्णकार हरीश सोनी ने बताया कि बाड़मेर में कई बंगली परिवार रहते हैं, जो सोने-चांदी के आभूषणों पर डिजाइन आदि बनाने का कामकाज करते हैं. प्रवासी बंगाली स्वर्णशिल्पी बंधुओं की ओर से दुर्गा पूजा उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन को देखने के लिए स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं.

