नवरात्रि 2025: अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर रायपुर के माना में दुर्गा पंडाल, 40 लाख का है पूजा का बजट
रायपुर में कई मनमोहक दुर्गा पंडाल बनाए गए हैं. माना की एक समिति 62 साल से आयोजन कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2025 at 9:06 PM IST
रायपुर: नवरात्रि के मौके पर रायपुर में कई मनमोहक पंडाल बनाए गए हैं. इसमें से एक माना का दुर्गा पंडाल आकर्षण का केंद्र बना है. इस पंडाल को अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है. स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर बने इस पंडाल को कोलकाता के लगभग 40 कारीगरों के द्वारा ढाई महीने में तैयार किया गया है.
40 लाख का है बजट: माना दुर्गा उत्सव समिति ने बताया कि हर साल यहां के पंडाल में नए थीम और नई तरह के डेकोरेशन किए जाते हैं. इस बार भी समिति ने कुछ अलग करने की कोशिश की है. थर्माकोल से तैयार किया गया है, जिसमें डेढ़ महीने का समय लगा है. अक्षरधाम की थीम पर बने पंडाल का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद कोलकाता के कारीगर वापस चले गए हैं. हालांकि कुछ काम अभी भी चल रहा है. इस बार का दुर्गा पूजा का बजट लगभग 40 से 45 लाख का है.
पंचमी से होगी पूजा: मंडप प्रभारी अशोक दत्ता ने बताया कि, बंगाली समाज में यह परंपरा रही है कि नवरात्र के पंचमी के दिन से मां दुर्गा को विराजित किया जाता है. बंगाली समाज में नवरात्र के पांचवें दिन बेल पूजा का कार्यक्रम आयोजित होता है और उसी दिन मां दुर्गा को विधि विधान से पंडाल में विराजित किया जाता है. यह पूजा चक्षु दान कहलाती है.
62 साल से आयोजन: समिति के सचिव अनूप मंडल ने बताया कि इस साल दुर्गा पंडाल नई दिल्ली के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर की थीम पर बनाया गया है. क्योंकि स्वामीनारायण हिंदू सभ्यता के देव माने जाते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए हमारे समिति ने ऐसा पंडाल तैयार कराया है. दुर्गा उत्सव समिति की ओर से पिछले 62 साल से दुर्गा पूजा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है.
मेला भी लगता है: दुर्गा पंडाल के ठीक बाजू में मीना बाजार और मेले का भी आयोजन किया जाता है. कोलकाता से लगभग 45 कारीगरों की टीम ने ढाई महीने की कड़ी मेहनत की है. अक्षरधाम मंदिर के थीम पर बनाए गए इस पंडाल में ऑस्ट्रेलियन प्लाईवुड, बांस, थर्माकोल और कपड़े का उपयोग किया गया. भारत की सभ्यता को लेकर हर साल अलग-अलग थीम पर दुर्गा पंडाल का निर्माण किया जाता है.
इसके पहले दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर की थीम पर पंडाल बनाया गया था. लोटस टेंपल, स्वर्ण मंदिर जैसे थीम पर दुर्गा पंडाल का निर्माण भी कराया जा चुका है. अलग-अलग थीम पर आयोजित होने वाले इस दुर्गा पंडाल में लाखों की भीड़ दर्शन करने के साथ ही मेला और मीना बाजार का भी लुत्फ उठाने पहुंचती है.