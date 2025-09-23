ETV Bharat / state

धमतरी की विंध्यवासिनी देवी का 'प्यारा सजा दरबार', 5 फीट का शंख और बावली आकर्षण का केंद्र

धमतरी की विंध्यवासिनी देवी का 'प्यारा सजा दरबार' ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सालों बाद भक्तों को मिले बावली के दर्शन: 2 सालों में मंदिर का स्वरूप को भव्य तरीके से बदला गया है. माता ने भी चोला बदला है साथ ही मंदिर परिसर को मकराना पत्थर से सजाया गया. इसके साथ अब बावली स्थल को भव्य और नव्य किया गया है. कांच और शंख लगाकर इसे आकर्षक बना दिया गया है. करीब 35 साल बाद इसे भक्तों के दर्शन के लिए खोला गया है. जो भक्तों को लुभा रहा है.

धमतरी: वैसे तो नवरात्र अपने आप में ही विशेष होती है लेकिन धमतरी के विंध्यवासिनी मंदिर में जीर्णोद्धार होने और साज-सजावट से इस बार की नवरात्रि और भी खास हो गई है. आराध्य देवी मां विंध्यवासिनी के मंदिर को बिलाई माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. इस बार 5 फीट का शंख यहां आकर्षण का केंद्र बना है जिसे देखने दूर-दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं. इतना ही नहीं, यहां करीब 35 साल बाद बावली का सौंदर्यीकरण किया गया है.

यहां विंध्यवासिनी मंदिर में हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. यही वजह है कि देश ही नही बल्कि विदेश से भी भक्त यहां मनोकामना ज्योत प्रज्ज्वलित करवाते हैं-अंकित शर्मा, पुजारी

5 फीट का शंख और बावली आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शंख का सनातन धर्म में महत्व: विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष आनंद पवार ने बताया कि विंध्यवासिनी मंदिर में 35-36 सालों बाद बावली को पुनर्जीवित किया गया है. सौन्दर्यीकरण किया गया है. इस पर साढे 5 फीट का शंख लगाए हैं. हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व होता है. आने वाली पीढ़ी भी यह जान सके कि शंख का महत्व क्या होता है. इसलिए इसे लगाया गया है.

नवरात्र में विशेष सजावट से जगमग हुआ मंदिर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वर्ण जड़ित मुकुट, क्षत्र, कलश के साथ-साथ भगवान विष्णु के दस अवतार को मंदिर परिसर में दर्शाया गया है. जिसे खैरागढ़ के कलाकारों द्वारा बनाया गया है. इस बार बाहरी साज सजावट के लिए भी विशेष लाइटिंग की गई है- आनंद पवार, अध्यक्ष, विंध्यवासिनी मंदिर ट्रस्ट

धमतरी की विंध्यवासिनी देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विदेशों के भी श्रद्धालुओं की ज्योत: मान्यता है कि, इस मंदिर में हर भक्तों की मनोकामना पूरी होती है. मंदिर के पंडित ने बताया कि, यहां देश ही नही बल्कि विदेश से भी भक्त यहां मनोकामना ज्योति प्रज्ज्वलित करवाते हैं. इस मंदिर में पोलैंड, कनाडा, यूएस के श्रद्धालु के द्वारा ज्योत प्रज्ज्वलित करवाई जाती है.

श्रद्धालुओं ने भी कहा कि विंध्यवासिनी मंदिर की महिमा अपरंपार है. मंदिर पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत और आकर्षक लगने लगा है.