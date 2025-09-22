ETV Bharat / state

नवरात्रि को लेकर कुल्लू में सज गया माता का दरबार, मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं का तांता

सोमवार सुबह से ही भक्त मंदिरों में दर्शनों के लिए जा रहे हैं. ऐसे में 10 दिनों तक मां दुर्गा का गुणगान जिला कुल्लू में किया जाएगा. कुल्लू जिले में मनाली में माता हिडिंबा, माल रोड पर माता दुर्गा का मंदिर, कुल्लू में शीतला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, भेखली माता मंदिर सहित अन्य मंदिर 10 दिनों तक सजे रहेंगे. नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

कुल्लू: शक्ति की देवी माता दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है. ऐसे में देशभर के मंदिर भी भक्तों के लिए विशेष रूप से सज गए हैं. इस बार तृतीया तिथि दो दिन होने के कारण नवरात्रि का त्योहार 9 की बजाय 10 दिनों तक मनाया जाएगा. इसी कड़ी में कुल्लू जिले में भी सभी मंदिर सज गए हैं और सोमवार सुबह से ही भक्त माता के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं. जिला कुल्लू के मुख्यालय में भी विभिन्न मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा, श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते रहे.

शीतला माता मंदिर (ETV Bharat)

माता के दरबार में सुबह से पहुंच रहे श्रद्धालु

वहीं, इस बार नवरात्रि के पावन अवसर पर कई मंदिरों में मां दुर्गा के पाठ का आयोजन किया जा रहा है. कुल्लू जिला मुख्यालय में आने वाले शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही और मां दुर्गा के दर्शनों के लिए लोग यहां आते रहे. माता के दर्शन के लिए आई श्रद्धालु श्रुति का कहना है कि, "हमें नवरात्रि का लंबे समय से इंतजार रहता है, क्योंकि 10 दिनों तक वह माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं. इसके अलावा घर में भी विशेष रूप से माता दुर्गा की आराधना की जाती है. ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को मिल सके."

माता के दरबार में श्रद्धालुओं का तांता (ETV Bharat)

इसके अलावा शीतला माता मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचीं श्रद्धालु रीना ने बताया कि, "नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का धूमधाम के साथ समापन भी किया जाता है. मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है."

माता के मंदिर में रात में जागरण का भी आयोजन

शीतला माता मंदिर के पुजारी मदन लाल शर्मा ने बताया, "माता दुर्गा को उत्तरी भारत में प्रमुख तौर पर पूजा जाता है और नवरात्रि का हर साल भक्तों को इंतजार रहता है. ऐसे में यहां पर रोजाना भजन कीर्तन का आयोजन होता है. माता के 9 रूपों की रोजाना पूजा अर्चना की जाएगी और रात में जागरण का भी आयोजन होगा."

हिमाचल प्रदेश में पांच शक्तिपीठ

शीतला माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि, हिमाचल प्रदेश में पांच शक्तिपीठ हैं. इनमें मां चामुंडा देवी, श्री बज्रेश्वरी देवी, श्री ज्वाला जी देवी, मां चिंतपूर्णी देवी और मां नैना देवी प्रमुख हैं. हर साल नवरात्रि के दिनों में इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. हिमाचल प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से लोग माता के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते हैं और यह सभी स्थान इन दिनों भक्तों से पूरी तरह भरे रहते हैं.

नवरात्रि के अवसर पर शीतला माता मंदिर में कन्या पूजन (ETV Bharat)

