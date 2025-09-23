ETV Bharat / state

कैलिफोर्निया और सिडनी से आई माता रानी के चरणों में अर्जी, विदेशी भक्तों के नाम से नवरात्रि में जलेंगे मनोकामना ज्योत

हसदेव नदी के तट पर बने मां सर्वमंगला मंदिर की बड़ी मान्यता है. यहां मां को प्राकट्य देवी के तौर पर पूजा जाता है.

NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 23, 2025 at 6:46 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: सोमवार 22 तारीख से नवरात्रि के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है. माता रानी की भक्ती में भक्त डूबे हुए हैं. नवरात्रि के 9 दिन मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाने की पुरानी परंपरा ऊर्जाधानी में चली आ रही है. मां सर्वमंगला मंदिर की आस्था न सिर्फ जिले और प्रदेश बल्कि विदेशों तक फैली हुई है.
सर्वमंगला मंदिर में इस बार भी अमेरिका के कैलिफोर्निया, लंदन सहित ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, सिंगापुर से भक्तों ने दीप प्रज्जवलित करने को लेकर मंदिर समिति से पर्ची कटवाई है.

यूएस, लंदन, सिडनी और सिंगापुर से भक्तों ने कटवाई पर्ची: घट स्थापना के दिवस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुचे थे. इसे देखते हुए मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी है. नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है. भक्त अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार देवी मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्जवलित करने के लिए समितियों से संपर्क करते है. इस नवरात्र में सबसे अधिक ज्योति कलश सर्वमंगला मंदिर में प्रज्जवलित हो रहे हैं. इसके लिए रसीद कटवाने वालों की संख्या 12 हजार तक पहुंच गई है. इस साल तेल से दीपक जलाने के लिए 6 हजार और घी से ज्योत प्रज्जवलित करने के लिए 5 हजार भक्तों ने अभी तक रसीद कटवाया है.

NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)
NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)
आस्था का प्रतीक सर्वमंगला मंदिर: हसदेव नदी के तट पर मौजूद माँ सर्वमंगला मंदिर की खास मान्यता है. इन्हें प्राकट्य देवी के तौर पर पूजा जाता है.भारत में शहरों और नदियों को देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है. प्राचीन मान्यता है कि हर गांव की एक कुल देवी या देवता होते हैं. जो गांव की बाहरी विपदाओं से रक्षा करते हैं. इसी तरह कोरबा को भी मां सर्वमंगला की नगरी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि सर्वमंगला मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है.

पीपल के पेड़ पर नारियल बांधने की परंपरा: यहां पीपल के पेड़ पर नारियल बांधने की परंपरा हो या फिर मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने की मान्यता. यही वजह है कि हर साल जब नवरात्रि आती है, तब कुछ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए विदेशों से भी अर्जियां आती हैं. एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की देवी दुर्गा हैं, यह मंदिर कोरेश के जमींदार में से एक राजेश्वर दयाल के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था. मंदिर त्रिलोकिननाथ मंदिर, काली मंदिर और ज्योति कलाश भवन से घिरा हुआ है. वहां भी एक गुफा है, जो नदी के नीचे जाता है और दूसरी तरफ निकलता है. कोरबा की रानी, रानी धनराज कुंवर मंदिर में अपनी दैनिक यात्रा के लिए इस गुफा का इस्तेमाल करती थी.

NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)
NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)

122 साल पुराना है इतिहास: सर्वमंगला मंदिर का इतिहास वैसे तो 122 साल पुराना है. जिसकी स्थापना सन 1898 के आस पास मानी जाती है. प्रथम तल पर सूर्य देव के मनमोहक प्रतिमा के समीप एक वट वृक्ष है. मंदिर के पुजारी की मानें तो यह वट वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है. लोक कहानियों के मुताबिक इस वृक्ष को मानोकामना पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है. पूर्व में इस वृक्ष के नीचे हाथी भी आकर विश्राम किया करते थे. इसके बाद पिछले कुछ वर्षों तक विशाल वट वृक्ष के झूले जैसे तनों पर मयूर भी आकर विश्राम और क्रीडा करते थे. ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की टहनियों में रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगने पर मनोकामना पूरी हो जाती है. यह मान्यता पिछले कई वर्षों से चली आ रही है.

NAVRATRI 2025
विदेशों से आई मनोकामना दीपक जलाने की अर्जी (ETV Bharat)
2100 से 2500 रुपए में प्रज्जवलित होंगे घृत ज्योति: देवी मंदिरों में घृत ज्योति कलश की स्थापना के लिए श्रद्धालुओं से समितियां 2100 से ढाई हजार तक ले रही हैं, जबकि तेल से ज्योति कलश प्रज्जवलित करने के लिए 700 से 800 रुपए समितियां ले रही हैं. समितियों का कहना है कि पिछले साल की तुलना में घी और तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई है. मगर भक्तों पर आर्थिक बोझ ज्यादा न पड़े इसे देखते हुए ज्योति कलश स्थापना से संबंधित शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है.

35 वर्षों का दुर्लभ संयोग: मंदिर के पुजारी महेंद्र पांडे ने बताया कि मां सर्वमंगला मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. विदेश से भी ज्योति कलश जलाने के लिए अर्जी आती है. इस वर्ष में आई है, 9 दिन भक्तों के लिए विशेष आयोजन रहता है. सुबह से लेकर शाम तक पीने का पानी, भंडारा सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं. इस वर्ष 35 वर्षों का दुर्लभ संयोग बना रहा है. इसवर्ष 10 दिन के नवरात्रि है, जिसके लिए हमने खास तैयारी कर रखी है. भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है.

पंजीकृत किसानों के लिए एग्रिस्टेक पोर्टल पर नया पंजीयन बना मुसीबत, कोरबा में 9 गांव के किसान परेशान
कोरबा में क्राइम: पत्नी के मर्डर केस में जमानत पर छूटे युवक की पड़ोसी दंपति ने की पीट पीटकर हत्या
हिंदुत्व हुंकार रैली: मंत्री खुशवंत ने कहा धर्मांतरण के खिलाफ बनेगा कठोर कानून, टी राजा ने तलवार लहराकर कही धर्म रक्षा की बात

For All Latest Updates

TAGGED:

KORBAUNITED STATESAUSTRALIACALIFORNIA AND SYDNEYNAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: छत्तीसगढ़ में कैसे हुआ नक्सलवाद का उदय, बस्तर के रेड कॉरिडोर बनने की पूरी कहानी

Explainer: छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और माओवादियों से शांति वार्ता की टाइमलाइन, जानिए कब कब हुई कोशिशें ?

प्रकाश और कौवों की 30 साल से दोस्ती बरकरार, जानिए, अटूट रिश्तों की अनोखी कहानी

मैनपाट में खुला देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे, प्लास्टिक वेस्ट लाने पर मिलेगा खाना

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.