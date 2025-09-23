कैलिफोर्निया और सिडनी से आई माता रानी के चरणों में अर्जी, विदेशी भक्तों के नाम से नवरात्रि में जलेंगे मनोकामना ज्योत
हसदेव नदी के तट पर बने मां सर्वमंगला मंदिर की बड़ी मान्यता है. यहां मां को प्राकट्य देवी के तौर पर पूजा जाता है.
कोरबा: सोमवार 22 तारीख से नवरात्रि के त्योहार की शुरुआत हो चुकी है. माता रानी की भक्ती में भक्त डूबे हुए हैं. नवरात्रि के 9 दिन मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाने की पुरानी परंपरा ऊर्जाधानी में चली आ रही है. मां सर्वमंगला मंदिर की आस्था न सिर्फ जिले और प्रदेश बल्कि विदेशों तक फैली हुई है.
सर्वमंगला मंदिर में इस बार भी अमेरिका के कैलिफोर्निया, लंदन सहित ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, सिंगापुर से भक्तों ने दीप प्रज्जवलित करने को लेकर मंदिर समिति से पर्ची कटवाई है.
यूएस, लंदन, सिडनी और सिंगापुर से भक्तों ने कटवाई पर्ची: घट स्थापना के दिवस मंदिर में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुचे थे. इसे देखते हुए मंदिर समिति ने जिला प्रशासन से सुरक्षा भी मांगी है. नवरात्र में घट स्थापना का विशेष महत्व है. भक्त अपनी आस्था और सामर्थ्य के अनुसार देवी मंदिरों में ज्योति कलश प्रज्जवलित करने के लिए समितियों से संपर्क करते है. इस नवरात्र में सबसे अधिक ज्योति कलश सर्वमंगला मंदिर में प्रज्जवलित हो रहे हैं. इसके लिए रसीद कटवाने वालों की संख्या 12 हजार तक पहुंच गई है. इस साल तेल से दीपक जलाने के लिए 6 हजार और घी से ज्योत प्रज्जवलित करने के लिए 5 हजार भक्तों ने अभी तक रसीद कटवाया है.
पीपल के पेड़ पर नारियल बांधने की परंपरा: यहां पीपल के पेड़ पर नारियल बांधने की परंपरा हो या फिर मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने की मान्यता. यही वजह है कि हर साल जब नवरात्रि आती है, तब कुछ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करने के लिए विदेशों से भी अर्जियां आती हैं. एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर की देवी दुर्गा हैं, यह मंदिर कोरेश के जमींदार में से एक राजेश्वर दयाल के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था. मंदिर त्रिलोकिननाथ मंदिर, काली मंदिर और ज्योति कलाश भवन से घिरा हुआ है. वहां भी एक गुफा है, जो नदी के नीचे जाता है और दूसरी तरफ निकलता है. कोरबा की रानी, रानी धनराज कुंवर मंदिर में अपनी दैनिक यात्रा के लिए इस गुफा का इस्तेमाल करती थी.
122 साल पुराना है इतिहास: सर्वमंगला मंदिर का इतिहास वैसे तो 122 साल पुराना है. जिसकी स्थापना सन 1898 के आस पास मानी जाती है. प्रथम तल पर सूर्य देव के मनमोहक प्रतिमा के समीप एक वट वृक्ष है. मंदिर के पुजारी की मानें तो यह वट वृक्ष सैकड़ों वर्ष पुराना है. लोक कहानियों के मुताबिक इस वृक्ष को मानोकामना पूरा करने वाला वृक्ष माना जाता है. पूर्व में इस वृक्ष के नीचे हाथी भी आकर विश्राम किया करते थे. इसके बाद पिछले कुछ वर्षों तक विशाल वट वृक्ष के झूले जैसे तनों पर मयूर भी आकर विश्राम और क्रीडा करते थे. ऐसी मान्यता है कि इस वृक्ष की टहनियों में रक्षा सूत्र बांधकर मन्नत मांगने पर मनोकामना पूरी हो जाती है. यह मान्यता पिछले कई वर्षों से चली आ रही है.
35 वर्षों का दुर्लभ संयोग: मंदिर के पुजारी महेंद्र पांडे ने बताया कि मां सर्वमंगला मंदिर की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई है. विदेश से भी ज्योति कलश जलाने के लिए अर्जी आती है. इस वर्ष में आई है, 9 दिन भक्तों के लिए विशेष आयोजन रहता है. सुबह से लेकर शाम तक पीने का पानी, भंडारा सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं. इस वर्ष 35 वर्षों का दुर्लभ संयोग बना रहा है. इसवर्ष 10 दिन के नवरात्रि है, जिसके लिए हमने खास तैयारी कर रखी है. भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है.