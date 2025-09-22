ETV Bharat / state

जांजगीर की देवी दाई को मानते हैं यहां की कुलदेवी, आदिकाल से हो रही पूजा

देवी दाई को माना जाता है जांजगीर की कुलदेवी : जांजगीर को राजा जाज्वल्य देव की नगरी के रूप में जाना जाता है. यहां 12वीं शताब्दी में बने विष्णु के अधूरे मंदिर को प्रमुख पर्यटन स्थल माना जाता है. इस मंदिर परिसर में ही देवी दाई का पुराना मंदिर है. माना जाता है कि देवी दाई आदिकाल में स्थापित हुई है. देवी दाई को जांजगीर के लोग कुलदेवी के रूप में पूजते हैं. हर साल चैत्र और शारदीय नवरात्र में मां की पूजा धूमधाम से की जाती है. दूर दूर से लोग मां का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं. मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की जाती है. मां को मनोकामना पूरी करने वाली देवी माना जाता है.

जांजगीर चांपा: शारदीय नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो गई है. लोग शक्ति की आराधना में लीन हो गए हैं. देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ पहुंचने लगी है. जांजगीर चांपा के देवी दाई मंदिर में भी दूर दूर से भक्त पहुंच रहे हैं. मंदिर में घी ज्योति कलश, तेल ज्योति कलश और सामूहिक ज्योति कलश की स्थापना की गई है.

मैं पिछले 10 सालों से लगातार आ रहा हूं. मां के लिए गहरी आस्था है. आस्था सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं है. हर साल ज्योति कलश प्रज्ज्वलित करवाते हैं- महेन्द्र कुमार, श्रद्धालु

यहां हर मनोकामना पूरी होती है. पूरा विश्वास है कि जो भी मांगो यहां वह मनोकामना जरूर पूरी होती है -विभा शुक्ला, श्रद्धालु

आदिकाल से विराजित है देवी दाई: देवी दाई की पांच पीढ़ी से पूजा करने वाले पुजारी परिवार के सुमित उपाध्याय बताते हैं कि देवी दाई की महिमा अपरमपार है. यहां भक्तों द्वारा मांगी गई हर मुराद मां जरूर पूरी करती है. हर साल शारदीय और चैत्र नवरात्र पर हजारों मनोकामना ज्योतिकलश प्रज्ज्वलित किए जाते हैं. यहां 12वीं शताब्दी का विष्णुमंदिर है, जहां जांजगीर की कुल देवी आदिकाल से स्थापित है.

जांजगीर की कुल देवी, देवी दाई आदिकाल से विराजित है. लगभग हजार साल से पहले मां की मूर्ति स्थापित है. हमारी पांचवीं पीढ़ी मां की सेवा कर रही है - सुमित उपाध्याय, मंदिर के पुजारी

मां का परम भक्त चंदुआ बैगा: देवी दाई मंदिर के मुख्य द्वार के सामने चंदुआ बैगा का मंदिर स्थापित है. उन्हें देवी मां का परम भक्त माना जाता है. कहा जाता है कि श्रद्धालु पहले चंदुआ बैगा का दर्शन कर देवी दाई मंदिर में प्रवेश करते हैं. चंदुआ बैगा मंदिर के बारे में मंदिर के पुजारी सुमित उपाध्याय बताते हैं कि धोकी दाई जब जांजगीर शहर में आई थी, तब उनकी रक्षा करने के लिए चंदुआ बैगा सामने आए ताकि जांजगीर शहर की रक्षा हो सके. उन्हें मां ने विशेष भक्त का दर्जा दिया है.

देवी दाई पूरी करती है हर मनोकामना: देवी दाई मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है. हर गुरुवार को देवी दाई की विशेष पूजा की जाती है. कहा जाता है कि हर गुरुवार को मंदिर में नारियल बांध कर देवी दाई से अर्जी लगाने पर उनकी मनोकामना जरूरी पूरी होती है.