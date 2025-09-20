नवरात्रि में दंतेवाड़ा में होगा भक्तिमय माहौल, गरिमा दिवाकर जैसे कलाकार बांधेंगे समां, जानिए 9 दिन का कार्यक्रम
शारदीय नवरात्रि में दंतेवाड़ा के मंदिर परिसर में कई आयोजन होंगे. इसके लिए पूरा शेड्यूल तय किया गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2025 at 5:24 PM IST
दंतेवाड़ा: शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी अंतिम चरण में है. इस बार दंतेवाड़ा में भक्तिमय माहौल के साथ सांस्कृतिक रंग भी बिखेरेगा. मां दंतेश्वरी शक्तिपीठ परिसर में आयोजित होने वाले महोत्सव में छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के नामी कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध करेंगे.
22 सितंबर से आयोजन: मां दंतेश्वरी टेम्पल कमेटी की ओर से तय किए गए शेड्यूल के अनुसार 22 सितंबर से मेंडका डोबरा मैदान के मंच पर रोजाना संगीतमय और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी. नवरात्र के प्रथम दिवस 22 सितंबर की शाम स्थानीय बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता से महोत्सव का शुभारंभ होगा.
23 सितंबर (द्वितीया) को जय मां दन्तेश्वरी म्यूजिकल ग्रुप गीदम की प्रस्तुति होगी.
24 सितंबर (तृतीया) को पवन खत्री म्यूजिकल ग्रुप जगदलपुर भक्तिमय गीतों से समां बांधेगा.
25 सितंबर (चतुर्थी) को उभरती हुई छत्तीसगढ़ की ख्याति प्राप्त गायिका गरिमा दिवाकर और उनके साथी अंजोर लोक कला मंच रायपुर से अपनी संगीतमय प्रस्तुति देंगे.
26 सितंबर (पंचमी) की रात सुनील सोनी ग्रुप रायपुर का भव्य जगराता होगा.
27 सितंबर (षष्ठी) को सचिन तिवारी जागरण ग्रुप जबलपुर की भजन संध्या आयोजित होगी.
28 सितंबर (सप्तमी) की संध्या नीतु बुंदेला जागरण ग्रुप जबलपुर भक्तिमय गीतों की गूंज से मैदान को भक्ति रस से भरेंगे.
29 सितंबर (अष्टमी) को बस्तर बीट्स के कलाकार अपनी लोक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल को खास बनाएंगे.
इसके साथ ही 7 अक्टूबर को बस्तर दशहरा पर्व जगदलपुर से मांई जी की डोली वापसी के अवसर पर मोनू म्यूजिकल ग्रुप रायगढ़ भक्ति गीतों की प्रस्तुति देगा.
नवरात्रि महोत्सव के दौरान रोजाना हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. मां दंतेश्वरी के दरबार में होने वाली संगीतमय प्रस्तुतियां न सिर्फ भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगी, बल्कि क्षेत्रीय कला और संस्कृति का भी जीवंत प्रदर्शन करेंगी.