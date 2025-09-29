ETV Bharat / state

डेजी शाह के साथ झूमा पलामू! बोलीं- यहां का लिट्टी चोखा बेहद पसंद है

पलामू में आयोजित डांडिया नाइट में एक्ट्रेस डेजी शाह ने हिस्सा लिया. इस दौरान महिलाओं के संग झूमती नजर आई.

डेजी शाह संग झूमती महिलाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2025 at 9:25 AM IST

पलामू: बॉलीवुड अभिनेत्री डेजी शाह दुर्गा पूजा समारोह के लिए पलामू पहुंचीं. रविवार शाम उन्होंने पूरे पलामू वासियों के साथ जमकर झूमी. नवरात्र के मौके पर पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग ने डांडिया नाइट का आयोजन किया था. डांडिया नाइट में भाग लेने के लिए बॉलीवुड स्टार डेजी शाह पलामू पहुंची थी.

पलामू के मेदिनीनगर गांधी मैदान में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया था. डेजी शाह ने हजारों महिलाओं के साथ काफी देर तक डांडिया खेला और लोगों के साथ डांस भी किया. इस दौरान मंच से डेजी शाह ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके बारे में कुछ भी कहना छोटा होगा. बाद में मीडिया से बात करते हुए डेजी शाह ने कहा कि इलाके में पहली बार आए हैं. उम्मीद से अधिक लोगों ने स्वागत और ऊर्जा दिखाई है. वह लगातार सफल कर रही है.

मीडिया से बातचीत करती एक्ट्रेस डेजी शाह (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि उन्हें लिट्टी चोखा बेहद ही पसंद है, जिसका डेजी ने लुत्फ भी उठाया. डेजी ने कहा कि मेदिनीनगर की महापौर काफी अच्छा काम कर रही है. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कलाकार एक दूसरे से इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते है, पूछते है. दरअसल पलामू में लगातार तीन वर्षों से पलामू चैंबर आफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला विंग नवरात्र के दौरान डांडिया नाइट का आयोजन कर रही है.

पलामू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आनंद शंकर एवं प्रथम महापौर अरुण शंकर के नेतृत्व में महिला विंग इलाके में बड़ा आयोजन कर रही है. महिलाओं की टोली लगातार कई बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है. जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेती है.

