नवरात्रि के पहले दिन माता के मंदिर में लगी श्रद्धालुओं की कतारें

पुजारी घनश्याम त्रिवेदी ने बताया कि मेहरानगढ़ की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की थी. उस समय मां चामुंडा मंडोर के मंदिर में विराजित थीं. उनको यहां लाकर स्थापित किया गया. तब से मां चामुंडा जोधपुर की रक्षा कर रही हैं. जोधपुर की देवी मां चामुंडा का मंदिर मेहरानगढ में बना हुआ है. 1971 के भारत पाक युद्ध में जोधपुर में भी बमबारी हुई थी, लेकिन जोधपुर में एक भी बम नहीं फटा. मान्यता है कि यह माता की कृपा थी, जिससे शहर बच गया. चामुंडा माता मारवाड़ की रक्षक कहलाती है. उस समय देवी ने चील बनकर रक्षा की थी.

जोधपुर: शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा की विभिन्न रूपों में उपासना होती है. इनमें एक जोधपुर की चामुंडा माता भी हैं. जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित 500 साल से अधिक पुराने मंदिर में देवी मां की चामुंडा के रूप में पूजा होती है. शारदीय नवरात्र के पहले दिन सोमवार सुबह सात बजे मंदिर प्रवेश के लिए मेहरानगढ़ के बाहर अल सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो गई. बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचे. इसके लिए पूर्व राजपरिवार मंदिर में प्रवेश के लिए विशेष इंतजाम करता है. 9 दिनों तक मेहरानगढ में सुबह 7 से शाम पांच बजे तक दर्शन की व्यवस्था की गई है.

जोधपुर के राजपरिवार के ध्वज पर भी चील का निशान अंकित है. जोधपुर राज परिवार भी शारदीय नवरात्र के पहले दिन यहां मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. यह परिहार वंश की कुलदेवी हैं, जिसे राव जोधा ने भी अपनी कुलदेवी माना. इसके बाद से पूरे जोधपुर में घर-घर में पूजा होती है. 2008 में नवरात्रि के पहले दिन मंदिर में सुबह भक्तों की भारी भीड़ हमेशा की तरह मेहरानगढ़ में घुसी थी. मंदिर के सामने रैंप पार्ट पर भगदड़ हो गई. मंदिर दर्शन के लिए युवा एक जगह आकर फंस गए, जिसके चलते 216 लोगों की मौत हो गई.

चित्तौड़गढ़ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ : जिले में सोमवार को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र महोत्सव का आगाज हो गया. जिले के सभी प्रमुख शक्तिपीठों पर सुबह से ही देवी के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली. विश्व विख्यात चित्तौड़ दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. मंदिर के महंत रामनारायण पुरी ने बताया कि नवरात्रि महोत्सव को लेकर मंदिर पर विशेष शृंगार एवं विद्युत सजावट भी की गई है. सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है.

जयपुर के प्राचीन शिला माता मंदिर में दूर-दूर से पहुंचे श्रद्धालु : शारदीय नवरात्र शुरू होने के साथ ही छोटी काशी जयपुर माता के जयकारों से गुंजायमान हो गई है. माता के सभी मंदिरों में सुबह घट स्थापना हुई. प्राचीन शिला माता मंदिर आमेर में सोमवार सुबह 6:25 बजे घट स्थापना की गई. घट स्थापना के बाद विधिवत पूजा-अर्चना की गई. भक्तों के लिए दर्शन सुबह 7:30 बजे शुरू हुए. अल सुबह से ही भक्तों का आना शुरू हो गया. माता के जयकारों से गुंजायमान हुआ. दूर-दूर से भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए माता के दरबार में धोक लगाने के लिए पहुंचे. नवरात्रों के दौरान शिला माता मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. प्रतिदिन 10 महाविद्याओं और 9 दुर्गा की पूजा होगी.