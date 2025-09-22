ETV Bharat / state

शारदीय नवरात्रि आज से शुरू, जानिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त और विधि

स्थापना का शुभ मुहूर्त : पंडित ओमप्रकाश जोशी ने नवरात्र की महत्व को बताने के साथ ही घाट व कलश स्थापना की विधि के साथ ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में विस्तार से दी जानकारी है. जोशी ने बताया कि शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है. नवरात्रा में देवी के अलग-अलग रूपों की पूजा की जाती है और हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है.

बाड़मेर : शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो गया है. 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा. आमतौर पर नवरात्र का पर्व 9 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि दो दिन होने के कारण 10 दिन तक नवरात्रा मनाया जाएगा. नवरात्र के पहले दिन घट व कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है. माना जाता है कि कलश स्थापना से घर में देवी का आगमन होता है और देवी मां अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं.

जोशी ने बताया कि सोमवार को घटस्थापना या कलश स्थापना करने के लिए तीन शुभ मुहूर्त हैं. इनमें उत्तम मुहूर्त सुबह 6:30 बजे से लेकर 8:00 बजे तक है. अमृत वेला में यह लगभग 1 घंटा 56 मिनट का अवधि है. दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक रहेगा. इसके बाद अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12:06 बजे से दोपहर 12:55 बजे तक रहेगा. उन्होंने कहा कि इनमें सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त रहेगा.

कलश स्थापना की विधि : पंडित ओम प्रकाश जोशी ने कहा कि सबसे पहले घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें. इसके बाद एक बाजोट (चौकी ) पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल से सोलह अष्ठ बनाए. इसके मध्य में मिट्टी के कलश में स्वच्छ जल भरें और उसमें आम के पत्ते, सुपारी, चावल, सिक्का और पंचरत्न रखें. उन्होंने बताया कि कलश के ऊपर नारियल रखें और उसे लाल चुनरी से बांधें. इसके बाद कलश को चौकी पर रखें और उसके पास देवी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें. इसके बाद में घी और तेल के दीपक जलाकर, अक्षत, फूल और धूप अर्पित करें और मां दुर्गा का आह्वान करें.

नकारात्मक शक्तियों होती हैं दूर : उन्होंने कहा कि घटस्थापना के साथ ही कलश के पास जौ बोएं, जो नवरात्रि के अंतिम दिन तक उगाए जाते हैं और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं. घर में कलश स्थापित करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है. नवरात्रि नई शक्ति और उर्जा प्रदान करती है. चर्तुमास में सावन ओर भादवा के बाद इस माह यानी आश्विन मास में खेतों में लहराती हुई फसल दिखाई देती है और ऊर्जा का संचार होता है. इसमें शक्ति प्रदान होती है कि ताकि खेत में से अनाज ले सके और दीपावली के अवसर पर घर में वास्तुओं को खरीद सकें. इसके लिए नवरात्रि में माताजी से शक्ति मांगते हैं, इसलिए इसे ऊर्जा और देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है.