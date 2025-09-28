ETV Bharat / state

नवरात्र 2025: गरबा के जरिए मनेंद्रगढ़ में अजीमुद्दीन अंसारी दे रहे सामाजिक समरसता का संदेश

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: नवरात्रि का पर्व वैसे तो धार्मिक आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में यह पर्व साम्प्रदायिक सौहार्द और सामाजिक एकता का संदेश भी दे रहा है. मनेंद्रगढ़ में मुस्लिम समाज से आने वाले पूर्व पार्षद पिछले आठ वर्षों से माता रानी की सेवा में डांडिया रास का आयोजन करवाते आ रहे हैं. यह आयोजन नगर पालिका क्षेत्र के सरोवर मार्ग पर भाजपा के पूर्व पार्षद अजीमुद्दीन अंसारी करवाते हैं. हर साल नवरात्रि पर भव्य डांडिया रास होता है जिसमें इलाके की महिलाएं और बहनें शामिल होती हैं.

गरबा के जरिए सामाजिक समरसता का संदेश: अजीमुद्दीन अंसारी कहते हैं कि इस तरह के धार्मिक आयोजन से सामाजिक संदेश जाता है कि हम सब मिलजुलकर यहां रहते हैं, हर त्योहार को मनाते हैं. इस आयोजन में न सिर्फ उनके वार्ड की महिलाएं और बेटियां बल्कि पूरे शहर से लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं. छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी गरबा और डांडिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं. स्थानीय लोग उन्हें प्यार से “गुड्डा अंकल या डांडिया वाले” कहकर बुलाते हैं. डांडिया में शामिल होने वाली महिलाओं का कहना है कि यह आयोजन उनके लिए एक ऐसा मंच है, जहां वे अपनी कला और उमंग दोनों को खुलकर व्यक्त कर सकती हैं.