जोधपुर: निगम का ओर से आयोजित गरबा में आधार कार्ड देख कर दिया जाएगा प्रवेश

जोधपुर में नगर निगम की ओर से गरबा का आयोजन किया जा रहा है.

जोधपुर नगर निगम की ओर से गरबा का आयोजन होगा (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2025 at 3:49 PM IST

जोधपुर : हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लड़का-लड़की के अलग-अलग गरबा की वकालत करते हुए गरबा कार्यक्रम में अवांछितों को रोकने का बयान दिया था. जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से करवाए जा रहे गरबा की शुरुआत सोमवार शाम को होगी. इसमें इस बार महापौर ने प्रवेश व्यवस्था में बदलाव कर दिया है. यहां प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड देखा जाएगा, इसके बाद ही उसे प्रवेश दिया जाएगा. इसके लिए बकायदा निगम ने पास भी आधार देखकर ही बांटे हैं. आज शाम को को हने वाले गरबा कार्यक्रम में प्रवेश भी इसी तरह दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां चल रही हैं.

जो हमारी तरह आराधना करेगा उसे ही प्रवेश : नगर निगम की महापौर वनिता सेठ ने बताया कि गांधी मैदान में निगम की ओर से गरबा का आयोजन हो रहा है. इसमें प्रवेश के लिए ये नई व्यवस्था लागू की गई है. आधार कार्ड देखकर पास दिए गए हैं और इसी के तहत शाम को प्रवेश दिए जाएंगे. वनिता सेठ ने कहा कि गरबा हमारी संस्कृति का परिचायक है, जो हमारी तरह आराधना करता है उनको प्रवेश दिया जाएगा, बाकी किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा.

नगर निगम की महापौर वनिता सेठ (ETV Bharat Jodhpur)

पढे़ं. लड़का-लड़की अलग-अलग गरबा खेलें, अवांछितों को रोकना चाहिए : राठौड़

यह कहा था मदन राठौड़ ने : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 21 सितंबर को गरबा आयोजनों को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि "मेरा मत है कि नवरात्र के गरबा में बहनों और पुरुषों का अलग-अलग करना चाहिए, ऐसा करते भी हैं. कई जगह पर दोनों के साथ गरबा होते हैं, जिसमें कई अवांछित लोग घुस जाते हैं, जो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं और अन्य कारणों से आते हैं. ऐसे लोगों को रोकने के प्रयास अवश्य होने चाहिए."

