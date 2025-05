ETV Bharat / state

नौतपा 25 मई से, प्रदेश में और बढ़ेगी तपिश, जोधपुर के अस्पतालों में बनाए गए विशेष वार्ड - HEATWAVE ALERT

जोधपुर में तेज गर्मी में सूनी सड़कें ( ETV Bharat Jaipur )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 23, 2025 at 1:48 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 2:29 PM IST 3 Min Read

जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान सहित समूचा राजस्थान भीषण गर्मी का सामना कर रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी. इसकी एक वजह 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा है. ज्योतिषविदों के अनुसार, सूर्य जब रोहणी नक्षत्र में गमन करता है तो नौतपा होता है. इस दौरान तेज गर्मी पड़ती है. मौसम विभाग की मानें तो शनिवार और रविवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर व श्रीगंगानगर में हीटवेव चलेगी. इधर जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से भीषण गर्मी को लेकर गाइडलाइन की पालना करने की अपील की. कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है. अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें. 25 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, 9 दिन तेज गर्मी: पंडित राजेश दवे के अनुसार नौपता के वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों प्रकार के महत्व हैं. वैज्ञानिक कारण के अनुसार सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो किरण सीधे गिरने से गर्मी तेज होती है तो ज्योतिषीय कारणों की मानें तो सूर्य के रोहणी नक्षत्र में गमन करने से चंद्रमा की शीतलता बाधित होती है. इससे भी गर्मी बढ़ती है. ज्येष्ठ मास में हर वर्ष यह प्रक्रिया होती है। सूर्य जब ज्येष्ठ मास में रोहणी नक्षत्र में आता है तो ऐसा होता है. जोधपुर समेत प्रदेश में परवान पर पारा (ETV Bharat Jodhpur) इस बार 25 मई की सुबह तीन बजकर 26 मिनट पर यह परिवर्तन होगा. रोहणी नक्षत्र का मान 13 डिग्री और बीस मिनट है. सूर्य को घूमने में 14 से 15 दिन लगते है. इसमें शुरू के नौ दिन गर्मी तेज पड़ती है. इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कम होती है या यों कहें तो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे एंगल में होते हैं, इससे सूर्य की किरण सीधे पृथ्वी पर गिरती है तो तापमान में वृद्धि होती है. पढ़ें: नौतपा से पहले तप रहा अजमेर, अजमेर दरगाह पहुंचे जायरीन भी परेशान - AJMER DARGAH SHARIF 12 बजे ही पारा 40 पार: जोधपुर में शुक्रवार सुबह से ही प्रचंड गर्मी रही. दोपहर 12 बजे तक पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. इसके चलते सड़कें सूनी नजर आने लगी. दोपहर में यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों को रेड लाइट फ्री करना शुरू कर दिया है. तेज गर्मी यानी अच्छी बारिश, नौ दिन में बारिश यानी आगे कमी: माना जाता है कि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है तो उस मानसून में बारिश अच्छी होती है. यह भी माना जाता है कि इन नौ दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो मानसून में बारिश की कमी हो सकती है.

जोधपुर के अस्पताल में बनाए विशेष वार्ड (ETV Bharat Jodhpur) अस्पतालों में किए इंतजाम: जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण कराया गया. यहां गर्मी से बचने के व्यापक इंतजाम किए हैंं. हीट एंड स्ट्रोक के मरीजों के लिए वार्ड बनाए हैं. यह है गाइडलाइन • दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें • हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें • पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमित सेवन करें • वृद्ध, बच्चे और बीमार लोग विशेष सावधानी बरतें • अत्यधिक गर्मी महसूस होने पर तत्काल छाया या ठंडे स्थान पर जाएं

जोधपुर: पश्चिमी राजस्थान सहित समूचा राजस्थान भीषण गर्मी का सामना कर रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तपिश और बढ़ेगी. इसकी एक वजह 25 मई से शुरू होने वाला नौतपा है. ज्योतिषविदों के अनुसार, सूर्य जब रोहणी नक्षत्र में गमन करता है तो नौतपा होता है. इस दौरान तेज गर्मी पड़ती है. मौसम विभाग की मानें तो शनिवार और रविवार को बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर व श्रीगंगानगर में हीटवेव चलेगी. इधर जोधपुर कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आमजन से भीषण गर्मी को लेकर गाइडलाइन की पालना करने की अपील की. कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि गर्मी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है. अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकलें. 25 को सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, 9 दिन तेज गर्मी: पंडित राजेश दवे के अनुसार नौपता के वैज्ञानिक और ज्योतिषी दोनों प्रकार के महत्व हैं. वैज्ञानिक कारण के अनुसार सूर्य पृथ्वी के नजदीक होता है तो किरण सीधे गिरने से गर्मी तेज होती है तो ज्योतिषीय कारणों की मानें तो सूर्य के रोहणी नक्षत्र में गमन करने से चंद्रमा की शीतलता बाधित होती है. इससे भी गर्मी बढ़ती है. ज्येष्ठ मास में हर वर्ष यह प्रक्रिया होती है। सूर्य जब ज्येष्ठ मास में रोहणी नक्षत्र में आता है तो ऐसा होता है. जोधपुर समेत प्रदेश में परवान पर पारा (ETV Bharat Jodhpur) इस बार 25 मई की सुबह तीन बजकर 26 मिनट पर यह परिवर्तन होगा. रोहणी नक्षत्र का मान 13 डिग्री और बीस मिनट है. सूर्य को घूमने में 14 से 15 दिन लगते है. इसमें शुरू के नौ दिन गर्मी तेज पड़ती है. इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कम होती है या यों कहें तो दोनों एक दूसरे के सामने ऐसे एंगल में होते हैं, इससे सूर्य की किरण सीधे पृथ्वी पर गिरती है तो तापमान में वृद्धि होती है. पढ़ें: नौतपा से पहले तप रहा अजमेर, अजमेर दरगाह पहुंचे जायरीन भी परेशान - AJMER DARGAH SHARIF 12 बजे ही पारा 40 पार: जोधपुर में शुक्रवार सुबह से ही प्रचंड गर्मी रही. दोपहर 12 बजे तक पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. इसके चलते सड़कें सूनी नजर आने लगी. दोपहर में यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख चौराहों को रेड लाइट फ्री करना शुरू कर दिया है. तेज गर्मी यानी अच्छी बारिश, नौ दिन में बारिश यानी आगे कमी: माना जाता है कि नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है तो उस मानसून में बारिश अच्छी होती है. यह भी माना जाता है कि इन नौ दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो मानसून में बारिश की कमी हो सकती है. जोधपुर के अस्पताल में बनाए विशेष वार्ड (ETV Bharat Jodhpur) अस्पतालों में किए इंतजाम: जिला कलेक्टर अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर जिले के सभी अस्पतालों का निरीक्षण कराया गया. यहां गर्मी से बचने के व्यापक इंतजाम किए हैंं. हीट एंड स्ट्रोक के मरीजों के लिए वार्ड बनाए हैं. यह है गाइडलाइन • दोपहर 12 से 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें • हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें • पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का नियमित सेवन करें • वृद्ध, बच्चे और बीमार लोग विशेष सावधानी बरतें • अत्यधिक गर्मी महसूस होने पर तत्काल छाया या ठंडे स्थान पर जाएं

Last Updated : May 23, 2025 at 2:29 PM IST