नौतपा की हो गई शुरुआत, जानिये क्यों इन नौ दिनों में सबसे ज्यादा झुलसाती है गर्मी - NAUTAPA 2025

नौतपा में बरसेगी आग ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025

NAUTAPA 2025: वैसे तो गर्मी का मौसम मार्च से ही शुरू हो जाता है और मई आते-आते लोग हवा के गर्म थपेड़ों से बेहाल होने लगते हैं, लेकिन हर साल जब गर्मी में नौतपा का समय आता है, तो गर्मी अपने प्रचंड रूप में होती है. लोग बीमार पड़ते हैं, ठंडक की तड़प होने लगती है. डॉक्टर्स भी नौतपा में बेवजह घर से बाहर निकलने से परहेज करने की सलाह देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि, आखिर नौतपा की वजह क्या है. अगर नहीं जानते तो आइए आपको बताते हैं. रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के साथ शुरू हुआ नौतपा धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्योतिष गणना में ज्येष्ठ मास में जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तब नौतपा की शुरुआत होती है. जो रविवार 25 मई को सुबह 3 बजकर 27 मिनट पर हो चुका है और नौतपा प्रारंभ हो गया है. जो आने वाली 2 जून तक रहेगा. ऐसे में जिन लोगों के शरीर ज्यादा गर्मी नहीं झेल सकते, उन्हें खासकर गर्मी में बाहर निकलने से बचना चाहिए. क्या है वेदर सिस्टम (ETV Bharat)

तूफान मध्य प्रदेश में छोड़ेगा तबाही, शक्ति की ताकत से सहमे बड़े बड़े मौसम विज्ञानी नौतपा में बारिश होना कितना सही अक्सर आपने देखा होगा कि नौतपा में बारिश जरूरी होती है, जिसे लेकर लोगों में कई तरह की धारणाएं हैं, कि नौतपा में बारिश होना अच्छा है या नहीं. आपको बता दें नौतपा में जितनी भीषण गर्मी पड़ती है, वह आने वाले मॉनसून के लिए अच्छा होता है. बाद में उतनी अच्छी बारिश होती है. वहीं गर्मी में फसलों को नकुसान पहुंचाने वाले कीट और जहरीले जीवों से भी छुटकारा मिलता है, क्योंकि इस समय खेतों में होने वाले जीव-जन्तू और कीटों के प्रजनन का होता है. लिहाजा जब भीषण गर्मी होती है, तो ये अंड खुद ही फूट के नष्ट हो जाता है. जिससे फसलों को कोई नुकसान नहीं होता. मॉनसून में अच्छी बारिश के लिए कहा जाता है कि नौतपा में बारिश न होना ज्यादा अच्छा है.

