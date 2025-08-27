जयपुर: भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी इन दिनों अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं. कांग्रेस प्रधानों को हटा कर भाजपा समर्थक प्रधान लगाने का बयान देकर अपनी ही पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी. नौक्षम के बयान को आधार बना कर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहा है. विपक्ष का हमला बढ़ा तो पार्टी ने अब नौक्षम पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए नौक्षम चौधरी से स्पष्टीकरण मांगने की बात कही. साथ ही, नौक्षम के बयान से किनारा करते हुए साफ किया कि पार्टी का आचरण और परम्परा नहीं रही कि चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाकर किसी और को पद पर बिठाया जाए. चुनी हुई सरकार गिराने का काम कांग्रेस का रहा है.

पार्टी ने किया तलब : डीग जिले के कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी के बयानों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बयान को हमने गंभीरता से लिया है. किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होना चाहिए. इसके लिए हम बात करेंगे. उनको बुलाया है. राठौड़ ने कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराना हम नहीं चाहेंगे. इस तरह का आचरण या परंपरा भाजपा की नहीं रही है. लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीतेंगे. लोकतांत्रिक तरीके से प्रधान बनाएंगे. हम किसी भी प्रधान को हटाकर या किसी भी जनप्रतिनिधि को हटाकर बीजेपी का प्रतिनिधि पद पर बिठाएं, ऐसा संभव नहीं है. हम अलोकतांत्रिक तरीका कभी नहीं अपनाते हैं. हम सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से ही चुनाव लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं.

मदन राठौड़ का बड़ा बयान, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

लोकतंत्र को मनाना, उसका सम्मान करना, हमारी परम्परा रही है. कांग्रेस के आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि जो भी बयान हुए हैं, उन बयानों के लिए उनसे जानकारी मांगी गई है. शब्दों में त्रुटि हो सकती है. हम अपना काम कर रहे हैं. कांग्रेस अपना घर संभाले. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान को हटाकर बीजेपी का प्रधान बनाना हमारी परंपरा नहीं रही है. हम ऐसा कभी नहीं करते. यह कांग्रेस की आदत रही है. कांग्रेस ही चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने काम करती थी.

नौक्षम चौधरी के ऊपर कार्रवाई को लेकर राठौड़ ने कहा कि जब भी कोई मामला आता है तो उस पर कार्रवाई का एक तरीका है. हमने पहले उनको बुलाया है. उनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे. जिस तरह के शब्दों का चयन उन्होंने किया, उस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा. उनको समझाया जाएगा कि किस तरह से बोलना चाहिए. कहीं कुछ कमी है तो उसको भी ठीक करेंगे. उन्हें हम यह समझाएंगे कि उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए. जहां तक मंत्री और विधायक के विवाद की बात है तो इस पूरे मामले पर मंत्री से बात कर ली गई है. अब विधायक नौक्षम चौधरी से भी बात कर लेंगे. यह घर का मामला है, बैठकर सुलझा लेंगे.

पढ़ें : कांग्रेस की राजनीति वोट चोरी पर आधारित: मदन राठौड़ - MADAN RATHORE BHARATPUR VISIT

ये दिए थे बयान : बता दें कि प्रदेश में भाजपा सरकार के विधायक और मंत्री आमने-सामने होते नजर आए. मामला कामां विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव प्रधानी से जुड़ा हुआ है. विधायक नौक्षम चौधरी ने कहा था कि यह चुनाव बेसिकली दो गठबंधनों का था. कांग्रेस के पूर्व प्रधान, कांग्रेस की पूर्व मंत्री जाहिदा खान और गठबंधन में भाजपा के पूर्व प्रधान और भाजपा के वर्तमान मंत्री ये गठबंधन का जो पार्टी के विरोध में जाकर चुनाव लड़ रहे थे. वहीं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नौक्षम ने कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति को भाजपा ज्वॉइन कराकर उसको भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ाकर प्रधान बनाया है और जीत हासिल की है. नौक्षम ने बिना नाम लिए कहा कि कांग्रेस का नगर में प्रधान है, उसको क्यों बिठा रखा है. भरतपुर लोकसभा में जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, उन्होंने अपनी-अपनी विधानसभा से कांग्रेस के लगे हुए प्रधान हटाए हैं और भाजपा समर्पित प्रधान को बिठाया है. आप भी अपने समाज में से नगर में किसी को प्रधान बनाइए. गुर्जर समाज में आपके साथ हूं और आप जिसको कहेंगे, आप प्रधान बनाइए. आपने कांग्रेस के प्रधान को क्यों बिठा रखा है ? आप भी कांग्रेस के प्रधान को हटा दीजिए, सबने किया है. आप चाहते हैं कि आपके समाज से प्रधान बनना चाहिए. मैं भी चाहती हूं, आपके समाज से प्रधान बनना चाहिए. मैं आपके साथ हूं. तन-मन धन से साथ हूं.

कांग्रेस ने बनाया मुद्दा : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र की हत्या कैसे करती है, जरा भाजपा विधायक की जुबानी सुनिए. जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही है, उसकी साक्ष्य खुद सत्ताधारी दल की विधायक दे रही हैं. कामां से भाजपा विधायक नौक्षम चौधरी ने स्वीकार किया है कि भरतपुर में कांग्रेस से जुड़े प्रधानों को मनगढ़ंत आरोप लगाकर पद से हटाया है और नियमों को ताक पर रखकर बहुमत के खिलाफ उनकी जगह भाजपा से जुड़े प्रधानों को बिठा दिया गया. इसका साफ मतलब है कि भाजपा ने राजनीतिक दुर्भावना से कार्रवाई करते हुए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सत्ता के दुरुपयोग से हटाया.

भाजपा ने संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था की खुलेआम हत्या की है. नौक्षम का धन्यवाद, जिन्होंने हिम्मत करके सच्चाई सबके सामने रखी है, लेकिन भाजपा विधायक की यह स्वीकारोक्ति खतरनाक है, क्योंकि भाजपा ने इसे अपनी परंपरा बना लिया तो सरकार बदलते ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को हटाना सामान्य हो जाएगा. जिससे लोकतंत्र का पूरा ढांचा ढह सकता है और जनता के वोट की कोई कीमत नहीं बचेगी. डोटासरा ने आगे लिखा कि क्या भाजपा के लिए कानून और संविधान का अब कोई महत्व नहीं रह गया है ? क्या भाजपा नेताओं को लगता है कि वह हमेशा सत्ता में रहेंगे ? भाजपा नेताओं को सोचना चाहिए कि 3 साल बाद सरकार बदलेगी, तब उनकी स्थिति क्या होगी ? अगर सत्ता में बैठी सरकार ही संविधान का खुलेआम धज्जियां उड़ाने लगे तो यह लोकतंत्र की सरासर हत्या है.