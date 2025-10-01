ETV Bharat / state

महिलाओं के सम्मान के साथ मजाक नहीं करेंगे बर्दाश्त, पीएम मोदी की मां को गाली देने पर भड़कीं किरण प्रभाकर

रोहतास: दुर्गा पूजा के मौके पर भाजपा कार्यसमिति सदस्य व नौकरी वाली दीदी के नाम से मशहूर किरण प्रभाकर ने काराकाट में कुंवारी कन्याओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया. इस दौरान किरण प्रभाकर ने कहा कि इस बार का दुर्गा पूजा कई मायनों में बेहद खास है. एक ओर जहां दशमी को हमलोग दशहरा का उत्सव मना रहे हैं. वहीं दूसरी ओर RSS की शताब्दी दिवस का भी उत्सव मनायेंगे.

RSS पर क्या बोलीं किरण प्रभाकर: उन्होंने कहा कि RSS सिर्फ एक संगठन नहीं बल्कि हिंदुत्व के संस्कार का प्रतीक है. RSS के जरिये सभी वर्ग के लोग जुड़ कर अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपना योगदान निभाते हैं. RSS हमें हिंदुत्व का असली अर्थ समझाने के साथ साथ महिलाओं का सम्मान, निर्बलों की शक्ति बनना एवं गलत व सही का फर्क सिखाता है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

"संपूर्ण विश्व में राष्ट्रभक्ति और मानव मात्र की सेवा के लिए समर्पित अपनी तरह का एकमात्र गैर राजनीतिक तथापि राजनीति में सुचिता लाने वाला गौरवशाली संगठन है. हमारी संस्कृति में मातृशक्ति को दर्शाया गया है. ये सृष्टि हमें जन्म देती है, ख्याल रखती है. मैंने अपनी मां को यात्रा कराने का काम किया है. जैसा मैं अपनी मां को लेकर सोचती हूं, वैसे ही राज्य की सारी महिलाएं मेरे लिए मां तुल्य हैं." -किरण प्रभाकर, भाजपा कार्यसमिति सदस्य

'विपक्ष के सद्बुद्धि की प्रार्थना': वहीं किरण प्रभाकर ने विपक्षी दल पर भी तंज कसते हुए कहा कि एक ओर जहां इंडी गठबंधन मोदी जी की मां को गाली देकर अपना असली चेहरा उजागर कर रहा है. वहीं मैं आज इस पूजा के जरिये उन तमाम सोच वाले लोगों को ये बताना चाहती हूं कि दुर्गा पूजा सिर्फ़ एक पूजा नहीं, बल्कि यह स्त्री के सम्मान, ताक़त, सामर्थ्य और उसके स्वाभिमान की सार्वजनिक पूजा है. जिस समाज में स्त्री का स्थान सम्मान और गौरव होता है, वही समाज सांस्कृतिक लिहाज से समृद्ध होता है. आज के पूजा के जरिये ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि भगवान उन्हें भी यह सद्बुद्धि दें.