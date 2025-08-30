ETV Bharat / state

गोबर से बनेगा प्राकृतिक पेंट, गाजियाबाद में नगर निगम लगाएगा प्लांट - NATURAL PAINT FROM COW DUNG

गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम किया जाएगा.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 30, 2025 at 7:29 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नगर निगम द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत डेयरियों और गौशालाओं में उत्पन्न गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम किया जाएगा. नगर निगम द्वारा इस पहल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है, जिसमें गोबर से प्राकृतिक पेंट (इमल्शन और डिस्पेंसर) तैयार किया जाएगा. गाजियाबाद नगर निगम की इस पहल से न केवल स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा बल्कि जल भराव जैसी समस्याओं के समाधान में भी यह पहला सहायक सिद्ध होगी.

कई डेरी संचालक गोबर का सही निस्तारण न होने के चलते उसे नलों में बहा देते हैं. प्रतिदिन डेयरी संचालकों द्वारा नालों में गोबर बहाए जाने के चलते नालों में सिल्ट जमा हो जाती है जो कि कई बार नालों को जाम कर देती है और बरसात में नालों के जाम होने से जल भराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है. नगर निगम की इस पहल से अब गोबर को नालों में बहाने की जगह उसे एकत्र कर प्राकृतिक पेंट बनाने में प्रयोग किया जाएगा.

विक्रमादित्य मलिक, नगर आयुक्त, गाजियाबाद (ETV Bharat)

प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए प्लांट: गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित नंदी पार्क गौशाला में गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए प्लांट स्थापित किया जा रहा है. प्लांट की स्थापना में तकरीबन 25 लाख रुपए का खर्च आएगा. प्लांट लगाने के लिए भूमि नगर निगम द्वारा उपलब्ध की जाएगी जबकि प्लांट लगाने का काम चयनित संस्था द्वारा किया जाएगा, जिसे टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाएगा. नगर निगम और संस्था के बीच राजस्व साझा करने का मॉडल भी विकसित किया जा रहा है, जिससे यह परियोजना आर्थिक रूप से भी टिकाऊ साबित हो सके.

6 घंटे में लगभग 500 लीटर प्राकृतिक पेंट: गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने वाले प्लांट की क्षमता की बात करें तो यहां प्रतिदिन 6 घंटे में लगभग 500 लीटर प्राकृतिक पेंट का उत्पादन होगा. प्लांट में दो तरह के पेंट तैयार किए जाएंगे, इमल्शन और डिस्टेंपर. नगर निगम की टीम ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में जाकर वहां चल रहे गोबर से पेंट बनाने के प्रोजेक्ट का अध्ययन किया गया है.

नगर निगम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट: शुरुआत में नगर निगम द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस प्लांट को स्थापित किया जा रहा है लेकिन नगर निगम का प्रयास है कि पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सभी दोनों में इस तरह के प्लांट लगाए जाएंगे. नगर निगम भविष्य में प्राकृतिक पेंट की ब्रांडिंग कर उसे बाजार में बेचने की योजना बना रहा है. नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि बाजार में प्रकृति को उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में गोबर से बना पेंट एक बेहतर विकल्प साबित होगा.

"हमें उम्मीद है कि दो हफ्ते में प्लांट तैयार हो जाएगा और गोबर से प्राकृतिक पेंट का उत्पादन शुरू होगा. फिलहाल हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत कर रहे हैं. पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद सभी दोनों में गोबर से पेंट बनाने के प्लांट स्थापित किए जाएंगे." - विक्रमादित्य मलिक, नगर आयुक्त-


गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है?

  1. गोबर
  2. लाइम
  3. नेचुरल पिगमेंट
  4. अधेसिव और बाइंडर्स
  5. पानी

