पलवल में कुश्ती का महाकुंभ: 25 से 27 मई तक 600 पहलवान दिखाएंगे दम, 25 राज्यों से जुटेंगे राष्ट्रीय खिलाड़ी - NATIONAL WRESTLING COMPETITION

पलवल में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 22, 2025 at 4:13 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 4:27 PM IST 3 Min Read

पलवल: भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्वावधान में पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में 25 से 27 मई 2025 तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन होगा. भारतीय कुश्ती महासंघ, चंडीगढ़ के उपाध्यक्ष दर्शन लाल ने पलवल के विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि इस प्रतियोगिता में 25 राज्यों के 600 खिलाड़ी भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ी वियतनाम में आयोजित होने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. इस अवसर पर भारतीय कुश्ती महासंघ के कोषाध्यक्ष डॉ. एस. पी. देशवाल, हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर और राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप आयोजन समिति के अध्यक्ष सुंदर पहलवान भी उपस्थित थे. जुटेंगे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दर्शन लाल ने बताया कि इस राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों के पहलवान हिस्सा लेंगे. प्रतियोगिता में सब जूनियर अंडर-17 वर्ग के ब्वायज फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन स्टाइल और गर्ल्स फ्री स्टाइल वर्गों में मुकाबले होंगे. प्रतियोगिता का उद्घाटन हरियाणा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय और नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल और खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम संयुक्त रूप से करेंगे. अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ी भी इस आयोजन में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और युवाओं को नशे से दूर रखना है. पलवल में राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता (Etv Bharat) ये रहेगा शेड्यूल

